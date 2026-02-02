Pop

BBB 26: quem está no Paredão?

Ana Paula, Brigido e Leandro são os protagonistas da terceira berlinda do programa

BBB 26: Maxiane indicou Ana Paula direto para o Paredão (Reprodução/Gshow /Reprodução)

Da Redação
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00h04.

Última atualização em 2 de fevereiro de 2026 às 00h05.

O 3º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 1º de fevereiro. A Líder Maxiane indicou Ana Paula Renault, enquanto a casa votou em Leandro e Brigido. Jonas já estava emparedado, indicado por Babu Santana, Marcelo e Juliano Floss pela dinâmica do Big Fone.

Estavam imunes a Líder e Sol Vega, imunizada pelo anjo Sarah Andrade.

Justificativa do Líder

A Líder Maxiane justificou o voto em Ana Paula Renault pela veterana ter gritado com ela enquanto as duas eram aliadas.

Veja o momento:

Votos da casa

  • Jonas votou em Leandro;
  • Milena votou em Brigido;
  • Samira votou em Leandro;
  • Brigido votou em Leandro;
  • Alberto votou em Leandro;
  • Ana Paula votou em Brigido;
  • Breno votou em Brigido;
  • Solange Couto votou em Gabriela;
  • Juliano Floss votou em Brigido;
  • Marciele votou em Leandro;
  • Marcelo votou em Brigido;
  • Gabriela votou em Leandro; 
  • Edilson votou em Leandro;
  • Leandro votou em Brigido;
  • Sol Vega votou em Leandro;
  • Jordana votou em Leandro;
  • Babu Santana votou em Brigido;
  • Sarah Andrade votou em Leandro;
  • Chaiany votou em Brigido.

Leandro e Brigido foram os mais votados, com 1o e 9 indicações, respectivamente.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas e Leandro. A dinâmica consistiu em três etapas nas quais os participantes emparedados escolheram totens numerados, cada um com mensagens que indicavam se avançavam ou não à próxima fase. Jonas levou a melhor e escapou da berlinda.

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Ana Paula Renault, Brigido e Leandro. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

