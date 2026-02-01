BBB 26: Jonas está no Paredão após voto em consenso do Big Fone

Em decisão tomada em consenso no Confessionário, Babu Santana, Marcelo e Juliano Floss indicaram Jonas Sulzbach ao Paredão na noite deste sábado, 31, no BBB 26.

A escolha foi consequência da dinâmica do Big Fone, que tocou ao longo da semana e deu aos três o poder de mandar um participante diretamente para a berlinda.

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou a regra antes da definição. "Vocês vão entrar em consenso agora e escolher uma pessoa da casa pra mandar pro Paredão. Quem vocês escolhem?", perguntou o apresentador. Em resposta conjunta, os brothers disseram: "Jonas!".

A indicação acontece depois uma sequência de conflitos envolvendo Jonas, Juliano Floss, Babu Santana e Ana Paula, o que pesou na decisão final do trio.

Com isso, Jonas passa a integrar o Paredão triplo, que será oficialmente fechado neste domingo, 1, sem direito à Prova Bate e Volta.

Como foi a dinâmica do Big Fone

A primeira ligação aconteceu na noite de quinta-feira, 29. Breno atendeu e recebeu a missão de vetar um participante das três provas da semana — Líder, Anjo e Bate e Volta. Ele escolheu Brígido para ficar fora das disputas.

A segunda chamada marcou o início da dinâmica conjunta. Na manhã de sexta-feira, 30, Babu Santana atendeu ao Big Fone e ouviu a instrução: "Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja Líder, dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente".

Mais tarde, ainda na sexta-feira, Marcelo atendeu à terceira ligação e recebeu a seguinte mensagem: "Atenção! Preste bem atenção. Pegue agora a pulseira dourada na despensa e coloque no seu braço. Se você for o Líder, entregue a pulseira para outra pessoa".

A última chamada aconteceu na noite de sábado, 31, ao vivo. O público escolheu o Big Fone azul, que foi atendido por Juliano Floss.

Em seguida, os três participantes que atenderam às ligações se reuniram no Confessionário e, em consenso, definiram Jonas Sulzbach como o novo emparedado da semana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.