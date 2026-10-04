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Que horas começa 'A Fazenda 18' neste domingo, 4? Hoje tem Prova de Fogo

Reality rural da Record terá nova disputa pelo Lampião do Poder neste domingo; Maíra Charken vetou Rikardo Negro e Murilo Dias

'A Fazenda 18': nova disputa acontece após Daniel Erthal e Maíra Charken retornarem da Roça com vantagens para a próxima rodada (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': nova disputa acontece após Daniel Erthal e Maíra Charken retornarem da Roça com vantagens para a próxima rodada (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h21.

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Depois de uma eliminação, é hora de virar a página e começar tudo de novo na sede de "A Fazenda 18". Neste domingo, 4 de outubro, os peões entram em um novo ciclo da disputa, que começa a ganhar novos contornos com a Prova de Fogo e a corrida pelo Lampião do Poder.

O reality rural da Record vai ao ar às 22h30, depois do "Domingo Espetacular". A nova disputa pode mexer com os planos dos participantes para os próximos dias e influenciar diretamente a formação da próxima Roça.

Como é feita a Prova do Lampião?

A disputa coloca os peões sorteados diante de um desafio em busca do Lampião do Poder. Os participantes são escolhidos por meio de um sorteio, e quem tem os piores resultados da prova pode ir para a Baia.

O vencedor recebe o Lampião e terá acesso a dois pergaminhos com poderes que podem interferir na formação da próxima Roça. Os poderes podem trazer vantagens como imunidade, alteração de votos ou outras mudanças na dinâmica da semana.

A disputa deste domingo terá ainda uma interferência definida na última eliminação. Adryana Ribeiro foi eliminada de "A Fazenda 18" na quinta-feira, 1º, após disputar a Roça contra Daniel Erthal e Maíra Charken.

Antes de deixar a sede, Adryana deixou como herança para Maíra o poder de vetar dois participantes da Prova de Fogo. A peoa escolheu Rikardo Negro e Murilo Dias para excluir da competição.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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