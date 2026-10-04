Marketing

Caboré 2026: 42 concorrentes refletem a transformação do mercado de comunicação

Em sua 47ª edição, prêmio reúne nomes de publicidade, mídia, conteúdo, entretenimento e novas frentes digitais

Caboré 2026: prêmio reúne 42 concorrentes em 14 categorias (Edu Lopes)

Caboré 2026: prêmio reúne 42 concorrentes em 14 categorias (Edu Lopes)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h27.

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A lista de indicados ao Caboré 2026 diz tanto sobre o prêmio quanto sobre as transformações da própria indústria de comunicação. Em sua 47ª edição, a premiação reúne agências tradicionais, anunciantes, plataformas digitais, empresas de mídia, produtoras, creators e negócios especializados em áreas como gaming, influência e mídia exterior.

São 42 concorrentes distribuídos em 14 categorias. A cerimônia será realizada em 2 de dezembro, no Vibra São Paulo, e os vencedores serão escolhidos por assinantes de Meio & Mensagem em votação online auditada pela PwC, entre 26 de outubro e 27 de novembro.

Mais do que o reconhecimento, a seleção funciona como uma fotografia de um mercado em que as fronteiras entre publicidade, conteúdo, mídia e entretenimento estão cada vez menos definidas.

Da agência à plataforma

Um dos sinais mais evidentes dessas mudanças está nas categorias que já não se limitam a modelos tradicionais de publicidade. Entre os indicados a Produtor de Conteúdo estão CazéTV, CNN Brasil e O Globo. Em Plataforma de Comunicação, aparecem Impulso, Globoplay e Neooh.

Segundo o Digital Adspend 2026, do IAB Brasil em parceria com o Ibope, a publicidade digital movimentou R$ 42,7 bilhões no Brasil em 2025, alta de 12,7% em um ano. Vídeo respondeu por 49% da verba digital, enquanto social concentrou 55% dos investimentos por canal.

A presença da CazéTV ajuda a ilustrar essa mudança. Durante a Copa do Mundo 2026, a transmissão de estreia do torneio registrou média de 4,79 milhões de espectadores e pico de 5,37 milhões no YouTube, segundo levantamento da Tunad. Os números consideram apenas a audiência do canal na plataforma e não incluem outras telas ou parceiros de distribuição.

Serviços especializados

Outro ponto que chama atenção na lista é a presença de negócios especializados em novas frentes da indústria. Na categoria Serviço de Marketing, concorrem Acessooh, Druid Creative Gaming e MField.

O movimento acompanha a expansão de formatos que passaram a ocupar espaço próprio no planejamento das marcas. O Digital Adspend 2026, por exemplo, mediu separadamente pela primeira vez os investimentos em retail media e DOOH: foram R$ 4,8 bilhões e R$ 4,4 bilhões, respectivamente, em 2025. O retail media cresceu 37% no período.

Novas formas de influência

A lista de profissionais reforça essa mudança. Entre os indicados a Profissional de Veículo estão executivos de Meta, Netflix Ads e Eletromidia. Em Mídia, concorrem profissionais ligados a Heineken, DPZ e Grupo Boticário.

O Caboré também chega a 2026 reforçando a presença de novos nomes. Dos 42 concorrentes, 25 nunca haviam disputado a premiação, segundo Meio & Mensagem. Isso representa cerca de 60% da lista. O percentual, porém, é menor que o registrado em 2025. Na edição anterior, 31 dos 42 indicados eram estreantes, ou 73,8% do total.

Indicados ao Caboré 2026

Dirigente da Indústria de Comunicação

  • Erh Ray (BETC)
  • Guga Ketzer (Suno United Creators)
  • Marcos Trindade (FSB Holding)

Agência de Comunicação

  • Africa Creative
  • Publicis Brasil
  • We

Profissional de Criação

  • Marco Gianelli – Pernil (AlmapBBDO)
  • Rafael Gil (Artplan)
  • Tiago Abreu (Gut)

Profissional de Atendimento & Negócios

  • Ana Coutinho (Galeria)
  • Brisa Vicente (Droga5)
  • Thiago Bispo (BR Media)

Profissional de Estratégia

  • André Troster (Wieden+Kennedy SP)
  • Renata Serafim (Crispin)
  • Stella Pirani (VML)

Profissional de Mídia

  • Fernanda Saboya (Heineken)
  • Luiza Valente (DPZ)
  • Natalia Calixto (Grupo Boticário)

Produtor de Conteúdo

  • CazéTV
  • CNN Brasil
  • O Globo

Plataforma de Comunicação

  • Impulso
  • Globoplay
  • Neooh

Profissional de Veículo

  • Laura Chiavone (Meta)
  • Leo Khéde (Netflix Ads)
  • Raphael Jimenez (Eletromidia)

Anunciante

  • Brahma
  • BYD
  • TIM

Profissional de Marketing

  • Guilherme Martins (Diageo)
  • Juliana Roschel (Nubank)
  • Tannia Fukuda (Seara)

Serviço de Marketing

  • Acessooh
  • Druid Creative Gaming
  • MField

Produção

  • Kaus
  • Live Nation
  • Modernista

Profissional de Inovação

  • Cleber Dantas (Publicis Groupe)
  • Inaiara Florêncio (Gana)
  • Renata Petrovic (Bradesco)
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