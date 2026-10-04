Caboré 2026: 42 concorrentes refletem a transformação do mercado de comunicação

A lista de indicados ao Caboré 2026 diz tanto sobre o prêmio quanto sobre as transformações da própria indústria de comunicação. Em sua 47ª edição, a premiação reúne agências tradicionais, anunciantes, plataformas digitais, empresas de mídia, produtoras, creators e negócios especializados em áreas como gaming, influência e mídia exterior.

São 42 concorrentes distribuídos em 14 categorias. A cerimônia será realizada em 2 de dezembro, no Vibra São Paulo, e os vencedores serão escolhidos por assinantes de Meio & Mensagem em votação online auditada pela PwC, entre 26 de outubro e 27 de novembro.

fotografia de um mercado em que as fronteiras entre Mais do que o reconhecimento, a seleção funciona como umaem que as fronteiras entre publicidade , conteúdo, mídia e entretenimento estão cada vez menos definidas.

Da agência à plataforma

Um dos sinais mais evidentes dessas mudanças está nas categorias que já não se limitam a modelos tradicionais de publicidade. Entre os indicados a Produtor de Conteúdo estão CazéTV, CNN Brasil e O Globo. Em Plataforma de Comunicação, aparecem Impulso, Globoplay e Neooh.

Segundo o Digital Adspend 2026, do IAB Brasil em parceria com o Ibope, a publicidade digital movimentou R$ 42,7 bilhões no Brasil em 2025, alta de 12,7% em um ano. Vídeo respondeu por 49% da verba digital, enquanto social concentrou 55% dos investimentos por canal.

A presença da CazéTV ajuda a ilustrar essa mudança. Durante a Copa do Mundo 2026, a transmissão de estreia do torneio registrou média de 4,79 milhões de espectadores e pico de 5,37 milhões no YouTube, segundo levantamento da Tunad. Os números consideram apenas a audiência do canal na plataforma e não incluem outras telas ou parceiros de distribuição.

Serviços especializados

Outro ponto que chama atenção na lista é a presença de negócios especializados em novas frentes da indústria. Na categoria Serviço de Marketing, concorrem Acessooh, Druid Creative Gaming e MField.

O movimento acompanha a expansão de formatos que passaram a ocupar espaço próprio no planejamento das marcas. O Digital Adspend 2026, por exemplo, mediu separadamente pela primeira vez os investimentos em retail media e DOOH: foram R$ 4,8 bilhões e R$ 4,4 bilhões, respectivamente, em 2025. O retail media cresceu 37% no período.

Novas formas de influência

A lista de profissionais reforça essa mudança. Entre os indicados a Profissional de Veículo estão executivos de Meta, Netflix Ads e Eletromidia. Em Mídia, concorrem profissionais ligados a Heineken, DPZ e Grupo Boticário.

O Caboré também chega a 2026 reforçando a presença de novos nomes. Dos 42 concorrentes, 25 nunca haviam disputado a premiação, segundo Meio & Mensagem. Isso representa cerca de 60% da lista. O percentual, porém, é menor que o registrado em 2025. Na edição anterior, 31 dos 42 indicados eram estreantes, ou 73,8% do total.

Indicados ao Caboré 2026

Dirigente da Indústria de Comunicação

Erh Ray (BETC)

Guga Ketzer (Suno United Creators)

Marcos Trindade (FSB Holding)

Agência de Comunicação

Africa Creative

Publicis Brasil

We

Profissional de Criação

Marco Gianelli – Pernil (AlmapBBDO)

Rafael Gil (Artplan)

Tiago Abreu (Gut)

Profissional de Atendimento & Negócios

Ana Coutinho (Galeria)

Brisa Vicente (Droga5)

Thiago Bispo (BR Media)

Profissional de Estratégia

André Troster (Wieden+Kennedy SP)

Renata Serafim (Crispin)

Stella Pirani (VML)

Profissional de Mídia

Fernanda Saboya (Heineken)

Luiza Valente (DPZ)

Natalia Calixto (Grupo Boticário)

Produtor de Conteúdo

CazéTV

CNN Brasil

O Globo

Plataforma de Comunicação

Impulso

Globoplay

Neooh

Profissional de Veículo

Laura Chiavone (Meta)

Leo Khéde (Netflix Ads)

Raphael Jimenez (Eletromidia)

Anunciante

Brahma

BYD

TIM

Profissional de Marketing

Guilherme Martins (Diageo)

Juliana Roschel (Nubank)

Tannia Fukuda (Seara)

Serviço de Marketing

Acessooh

Druid Creative Gaming

MField

Produção

Kaus

Live Nation

Modernista

Profissional de Inovação