Piracanjuba compra fabrica em Alagoas e acelera expansão no Nordeste

O Grupo Piracanjuba anunciou nesta terça-feira, 19, a aquisição do Laticínio Sertão, indústria especializada em queijos localizada em Monteirópolis, no interior de Alagoas.



Esta é q segunda fábrica que a companhia adquire no Nordeste, (a primeira foi em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe) e reforça a estratégia de expansão geográfica de uma empresa que praticamente dobrou o número de unidades industriais desde 2020.

Fundado em 1955, o Laticínio Sertão tem mais de 70 anos de operação e produz uma linha ampla de derivados lácteos, entre eles queijo coalho, muçarela, prato, provolone, ricota, cheddar, requeijão e manteiga, com distribuição concentrada na região Nordeste. A planta está instalada em uma área de 70 hectares no município de Monteirópolis, cidade de cerca de 7 mil habitantes segundo o Censo 2022 do IBGE.

“A expansão no Nordeste representa um avanço importante para a competitividade logística da empresa”, afirmou Luiz Claudio Lorenzo, presidente do Grupo Piracanjuba.



Segundo ele, já estão em curso estudos para investimentos na ampliação da planta, com perspectiva de aumentar gradualmente tanto a produção quanto o mix de produtos fabricados na unidade.

A movimentação faz parte de um ciclo de crescimento acelerado. Com faturamento de 12 bilhões de reais em 2025, a Piracanjuba é hoje a segunda maior indústria de laticínios do país em vendas, atrás apenas da Lactalis.



Nos últimos anos, a companhia expandiu seu parque industrial com aquisições estratégicas, incluindo três fábricas da Nestlé nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A virada na governança veio em 2024, quando Luiz Claudio Lorenzo se tornou o primeiro CEO fora da família fundadora, os irmãos César e Marcos Helou.

Com o negócio, a Piracanjuba assume o controle integral da operação. Em um primeiro momento, os produtos seguirão sendo comercializados sob a marca Laticínio Sertão, com transição gradual para a marca Piracanjuba. A empresa garantiu a manutenção dos cerca de 70 postos de trabalho diretos da unidade.

A conclusão da transação depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Até lá, as duas empresas seguem operando de forma independente.

Sediado em Goiás, o Grupo Piracanjuba opera dez unidades fabris e processa mais de 7 milhões de litros de leite por dia, com um portfólio de mais de 200 produtos distribuídos entre as marcas Piracanjuba, Emana, LeitBom e licenciadas como Almond Breeze, Ninho e Molico.