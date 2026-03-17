BBB 26: enquete mostra que participante está tranquilo no Paredão. Mas será mesmo?

As enquetes indicam um cenário confortável para Ana Paula no paredão do BBB 26. Mas os dados mostram que a situação pode não ser tão estável quanto parece.

A participante enfrenta Breno e Leandro (Boneco) na votação desta terça-feira, 17. Na média consolidada, ela aparece como a menos votada para sair, distante da liderança de rejeição.

Levantamento do Votalhada, com mais de 6 milhões de votos apurados até as 8h, aponta Breno com 55,72% dos votos. Leandro soma 24,07%, enquanto Ana Paula registra 20,11%.

Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%

Apesar da vantagem, o comportamento do público varia conforme a plataforma. Nos sites, onde o voto de torcida tem maior peso, Ana Paula lidera a rejeição. Já nas redes sociais, aparece como a menos votada para deixar a casa.

Essa diferença indica um cenário fragmentado. O resultado final depende da combinação entre voto único e voto de torcida, que têm pesos distintos no sistema oficial.

Diferença entre plataformas mantém disputa aberta

Nos sites, Ana Paula registra 47,19% dos votos, à frente de Breno, com 35,18%, e Leandro, com 17,63%.

No YouTube, Breno lidera com 48,21%, seguido por Ana Paula, com 30,79%. No X, antigo Twitter, a rejeição de Breno chega a 63,44%, enquanto Ana Paula tem 13,71%. No Instagram, Breno também lidera, com 55,50%, e Ana Paula aparece com 15,81%.

A oscilação mostra que diferentes perfis de público influenciam o resultado. O voto único, que tem peso de 70%, pode reduzir o impacto das torcidas organizadas.

Resultados consolidados

Sites (voto da torcida): Ana Paula 47,19% x Breno 35,18% x Leandro 17,63%

x Breno 35,18% x Leandro 17,63% YouTube: Ana Paula 30,79% x Breno 48,21% x Leandro 20,67%

x Leandro 20,67% X (antigo Twitter): Ana Paula 13,71% x Breno 63,44% x Leandro 22,85%

x Leandro 22,85% Instagram: Ana Paula 15,81% x Breno 55,50% x Leandro 28,69%

x Leandro 28,69% Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.