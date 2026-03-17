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BBB 26: enquete mostra que participante está tranquilo no Paredão. Mas será mesmo?

Ana Paula Renault, Leandro e Breno estão no Paredão da semana; veja quem pode sair do Big Brother Brasil hoje

Ana Paula Renault, Breno e Leandro: participantes estão no Paredão da semana (Gshow/Reprodução)

Ana Paula Renault, Breno e Leandro: participantes estão no Paredão da semana (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de março de 2026 às 08h30.

As enquetes indicam um cenário confortável para Ana Paula no paredão do BBB 26. Mas os dados mostram que a situação pode não ser tão estável quanto parece.

A participante enfrenta Breno e Leandro (Boneco) na votação desta terça-feira, 17. Na média consolidada, ela aparece como a menos votada para sair, distante da liderança de rejeição.

Levantamento do Votalhada, com mais de 6 milhões de votos apurados até as 8h, aponta Breno com 55,72% dos votos. Leandro soma 24,07%, enquanto Ana Paula registra 20,11%.

Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%

Apesar da vantagem, o comportamento do público varia conforme a plataforma. Nos sites, onde o voto de torcida tem maior peso, Ana Paula lidera a rejeição. nas redes sociais, aparece como a menos votada para deixar a casa.

Essa diferença indica um cenário fragmentado. O resultado final depende da combinação entre voto único e voto de torcida, que têm pesos distintos no sistema oficial.

Diferença entre plataformas mantém disputa aberta

Nos sites, Ana Paula registra 47,19% dos votos, à frente de Breno, com 35,18%, e Leandro, com 17,63%.

No YouTube, Breno lidera com 48,21%, seguido por Ana Paula, com 30,79%. No X, antigo Twitter, a rejeição de Breno chega a 63,44%, enquanto Ana Paula tem 13,71%. No Instagram, Breno também lidera, com 55,50%, e Ana Paula aparece com 15,81%.

A oscilação mostra que diferentes perfis de público influenciam o resultado. O voto único, que tem peso de 70%, pode reduzir o impacto das torcidas organizadas.

Resultados consolidados

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 47,19% x Breno 35,18% x Leandro 17,63%
  • YouTube: Ana Paula 30,79% x Breno 48,21% x Leandro 20,67%
  • X (antigo Twitter): Ana Paula 13,71% x Breno 63,44% x Leandro 22,85%
  • Instagram: Ana Paula 15,81% x Breno 55,50% x Leandro 28,69%
  • Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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