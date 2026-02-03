BBB 26: enquete de Paredão aponta queda na rejeição — mas saída de brother é unânime

Após uma noite intensa de discussões e brigas no Big Brother Brasil 26, um participante vai deixar o jogo nesta terça-feira, 3.

Ana Paula, Leandro e Brigido estão no Paredão. Essa é a segunda vez seguida que Leandro e Brigido estão emparedados. No último paredão, eles ficaram na Casa após a saída de Matheus.

Enquetes divulgadas na manhã desta terça-feira, 3, apontam novamente a saída clara de um dos brothers.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Brígido lidera com 26,88 pontos percentuais a mais que Leandro. Na primeira enquete divulgada na segunda-feira, 2, o brother estava com uma diferença mais ampla sobre Leandro, com 43,39 pontos percentuais.

Também é possível perceber um aumento nas intenções de votos em Ana Paula, após a sister não fazer o Raio-X na segunda propositalmente e, junto com outra punição grave de Milena, colocar a casa no Tá Com Nada. Na primeira enquete da segunda, Ana Paula aparecia com 12,25% de intensões de votos na pesquisa consolidada. Já nesta terça-feira, a jornalista já tem 20,65%

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Brigido 39,06% x Leandro 32,26% x Ana Paula 28,68%

YouTube: Brigido 58,32% x Leandro 23,96% x Ana Paula 17,72%

Twitter: Brigido 74,59% x Leandro 21,17% x Ana Paula 4,24%

Leandro 21,17% x Ana Paula 4,24% Instagram : Brigido 73,20% x Leandro 16,33% x Ana Paula 10,47%

: Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Brigido 53,12% x Leandro 26,24% x Ana Paula 20,65%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.