BBB 26: enquete de Paredão aponta queda na rejeição — mas saída de brother é unânime

BBB 26: Ana Paula, Leandro e Brigido estão no Paredão (Montagem EXAME/Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08h02.
Após uma noite intensa de discussões e brigas no Big Brother Brasil 26, um participante vai deixar o jogo nesta terça-feira, 3.
Ana Paula, Leandro e Brigido estão no Paredão. Essa é a segunda vez seguida que Leandro e Brigido estão emparedados. No último paredão, eles ficaram na Casa após a saída de Matheus.
Enquetes divulgadas na manhã desta terça-feira, 3, apontam novamente a saída clara de um dos brothers.
As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.
O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.
Brígido lidera com 26,88 pontos percentuais a mais que Leandro. Na primeira enquete divulgada na segunda-feira, 2, o brother estava com uma diferença mais ampla sobre Leandro, com 43,39 pontos percentuais.
Também é possível perceber um aumento nas intenções de votos em Ana Paula, após a sister não fazer o Raio-X na segunda propositalmente e, junto com outra punição grave de Milena, colocar a casa no Tá Com Nada. Na primeira enquete da segunda, Ana Paula aparecia com 12,25% de intensões de votos na pesquisa consolidada. Já nesta terça-feira, a jornalista já tem 20,65%
Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.