BBB 26: Ana Paula, Brigido e Leandro estão no 3º Paredão

BBB 26: Maxiane indicou Ana Paula direto para o Paredão (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00h10.
Última atualização em 2 de fevereiro de 2026 às 00h29.
O 3º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 1º de fevereiro. A Líder Maxiane indicou Ana Paula Renault, enquanto a casa votou em Leandro e Brigido. Jonas já estava emparedado, indicado por Babu Santana, Marcelo e Juliano Floss pela dinâmica do Big Fone.
Estavam imunes a Líder e Sol Vega, imunizada pelo anjo Sarah Andrade.
A Líder Maxiane justificou o voto em Ana Paula Renault pela veterana ter gritado com ela enquanto as duas eram aliadas.
Veja o momento:
Leandro e Brigido foram os mais votados, com 10 e 9 indicações, respectivamente.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas e Leandro. A dinâmica consistiu em três etapas nas quais os participantes emparedados escolheram totens numerados, cada um com mensagens que indicavam se avançavam ou não à próxima fase. Jonas levou a melhor e escapou da berlinda.
O terceiro Paredão da edição foi formado entre Ana Paula Renault, Brigido e Leandro. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.