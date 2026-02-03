Paredão BBB 26: enquete mostra alta em votos para Ana Paula sair

As intenções de voto para eliminar Ana Paula no Paredão do BBB 26 cresceram de forma consistente ao longo da segunda-feira, 2, e da manhã desta terça-feira, 3, segundo a média consolidada das enquetes do Votalhada.

Na primeira parcial divulgada à 1h da madrugada de segunda, a sister aparecia com 12,25% dos votos. Após uma sequência de conflitos no jogo, a decisão de não fazer o Raio-X de forma proposital e a punição grave que ajudou a colocar a casa no Tá Com Nada, Ana Paula passou a registrar alta contínua nas pesquisas.

Na atualização mais recente, divulgada às 8h desta terça-feira, ela chegou a 20,65% das intenções de voto — um crescimento de 8,4 pontos percentuais em pouco mais de 24 horas.

Evolução das intenções de voto – Ana Paula

02/02 – 01h: 12,25%

02/02 – 08h: 15,95%

02/02 – 12h: 16,68%

02/02 – 15h: 18,18%

02/02 – 18h: 18,40%

02/02 – 21h: 18,49%

03/02 – 08h: 20,65%

O aumento coincide com a repercussão negativa de suas atitudes dentro da casa e com o engajamento maior do público nas votações, que mais que quadruplicaram no período, saltando de cerca de 1,2 milhão para mais de 5,7 milhões de votos computados.

Variação dos outros emparedados

Mesmo com as porcentagens de Ana Paula crescendo, Brígido segue na liderança para deixar o programa, mas em trajetória de queda, enquanto Leandro oscila ao longo das atualizações, mas segue em segundo lugar.

Brígido

Caiu de 65,57% (02/02 – 01h) para 53,12% (03/02 – 08h)

Perda de 12,45 pontos percentuais, apesar de seguir como favorito à eliminação

Leandro

Oscilou entre 22,18% e 26,24%

Mantém patamar intermediário, sem tendência clara de crescimento ou queda