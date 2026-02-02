Paredão BBB 26: enquete aponta saída de participante com quase 3x mais votos que 2º lugar

Após Jonas se safar no Bate e Volta, o terceiro Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 1º, Ana Paula, Leandro e Brigido estão na berlinda.

Essa é a segunda vez seguida que Leandro e Brigido estão emparedados. No último paredão, eles ficaram na Casa após a saída de Matheus.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 2, apontam uma rejeição moderada para um brother.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Brigido 51,44% x Leandro 32,62% x Ana Paula 15,94%

YouTube: Brigido 52,04% x Leandro 34,00% x Ana Paula 13,96%

Twitter: Brigido 70,95% x Leandro 25,12% x Ana Paula 3,93%

Leandro 25,12% x Ana Paula 3,93% Instagram : Brigido 71,31% x Leandro 15,46% x Ana Paula 13,23%

: Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Brigido 65,57% x Leandro 22,18% x Ana Paula 12,25%

Brígido lidera com 43,39 pontos percentuais de vantagem sobre Leandro, cerca de 3x mais votos que o segundo colocado nas enquetes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.