BBB 26: quem está no Paredão? Chaiany, Milena e Maxiane se enfrentam

Chaiany, Maxiane e Milena estão no Paredão (Gshow/Reprodução)
Repórter
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 00h01.
No sexto Paredão do Big Brother Brasil 2026, a berlinda começou a ganhar forma após a indicação direta do líder Jonas Sulzbach, que colocou Milena na disputa pela permanência.
Estão no Paredão Chaiany, Milena e Maxiane.
O líder, Jonas Sulzbach, indicou Milena.BBB 26: Jonas é o líder pela terceira vez consecutiva
O anjo, Chaiany, imunizou Gabriela, o que impediu que a sister fosse indicada. Chaiany, por conta do Duelo de Risco, já estava no Paredão, enquanto Jordana ficou imunizada pela mesma dinâmica.
Pela casa, Alberto Cowboy foi colocado no Paredão com oito votos. Chaiany, com o contra-golpe, puxou Maxiane.
Participaram da prova de Bate-Volta Alberto Cowboy e Maxiane.
Alberto Cowboy, que na semana ganhou o poder de veto do Bate e Volta, escolheu tirar a chance de Chaiany de escapar da berlinda.
Como resultado, Alberto Cowboy ficou fora do Paredão — pelo menos por enquanto.Mapa das alianças: veja quem é aliado de quem no BBB 26
O voto no Big Brother Brasil é feito a partir do site do Gshow, a partir deste link.