BBB 26: quem votou em quem no Paredão de hoje?

Estão no Paredão Chaiany, Milena e Maxiane; veja como foi a votação

Jonas: líder indicou Milena ao Paredão (Reprodução/Gshow)

Tamires Vitorio
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 23h56.

No sexto Paredão do Big Brother Brasil 2026, a berlinda começou a ganhar forma após a indicação direta do líder Jonas Sulzbach, que colocou Milena na disputa pela permanência.

Estão no Paredão Chaiany, Milena Maxiane.

BBB 26: como foi a formação de Paredão?

O líder, Jonas Sulzbach, indicou Milena.

BBB 26: Jonas é o líder pela terceira vez consecutiva

O anjo, Chaiany, imunizou Gabriela, o que impediu que a sister fosse indicada. Chaiany, por conta do Duelo de Risco, já estava no Paredão, enquanto Jordana ficou imunizada pela mesma dinâmica.

Pela casa, Alberto Cowboy foi colocado no Paredão com oito votos. Chaiany, com o contra-golpe, puxou Maxiane.

Quem votou em quem?

  • Alberto Cowboy votou em Juliano Floss
  • Marciele votou em Juliano Floss
  • Ana Paula votou em Alberto Cowboy
  • Milena votou em Alberto Cowboy
  • Maxiane votou em Juliano Floss
  • Juliano Floss votou em Alberto Cowboy
  • Jordana votou em Juliano Floss
  • Samira votou em Alberto Cowboy
  • Breno votou em Alberto Cowboy
  • Gabriela votou em Juliano Floss
  • Leandro votou em Alberto Cowboy
  • Solange Couto votou em Alberto Cowboy
  • Chaiany votou em Maxiane
  • Babu Santana votou em Alberto Cowboy

Prova Bate-Volta: como foi a decisão do Paredão?

Participaram da prova de Bate-Volta Alberto Cowboy e Maxiane.

Alberto Cowboy, que na semana ganhou o poder de veto do Bate e Volta, escolheu tirar a chance de Chaiany de escapar da berlinda.

Como resultado, Alberto Cowboy ficou fora do Paredão — pelo menos por enquanto.

Mapa das alianças: veja quem é aliado de quem no BBB 26

Como votar no BBB?

O voto no Big Brother Brasil é feito a partir do site do Gshow, a partir deste link.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

