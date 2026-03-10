BBB 26: Enquete aponta que dois brothers estão brigando para ficar

A disputa do oitavo Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, Babu está mais cotado para sair, mas Milena também aparece com rejeição.

O que dizem as pesquisas?

Enquetes divulgadas nesta terça-feira, 10, apontam o participante que deve sair nessa noite. Em quase todas elas, Babu está na frente para sair.

Na média das enquetes do Votalhada, Babu lidera a rejeição com 54,73% dos votos. Milena aparece logo atrás, com 42,67%, enquanto Chaiany surge em posição mais confortável, com apenas 2,68%.

No X, antigo Twitter, a situação é ainda mais expressiva para Babu. A média aponta 77,77% dos votos pela eliminação da sister. Milena soma 13,49%, e Chaiany fica com apenas 8,75%.

Já no YouTube, o resultado se mostra um pouco menos favorável para o segundo lugar. Babu também lidera, com média de 57,58%, seguida por Milena, que registra 38,29%. Chaiany aparece novamente em terceiro, com 4,58%.

No Instagram, Babu também lidera com folga, com média de 70,33%, seguida por Milena, que registra 27,93%. Chaiany aparece novamente em terceiro, com 1,73%.

Babu não é inanimidade

Já no resultado consolidado dos sites, o primeiro lugar não é do veterano. Milena aparece com 54,18%, Babu com 44,23%, enquanto Chaiany registra 1,60%.

Resultados consolidados

Sites: Babu 44,23% x Chaiany 1,60% x Milena 54,18%

YouTube: Babu 57,58% x Chaiany 4,58% x Milena 38,29%

Twitter: Babu 77,77% x Chaiany 8,75% x Milena 13,49%

Instagram: Babu 70,33% x Chaiany 1,73% x Milena 27,93%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 54,73% x Chaiany 2,68% x Milena 42,67%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.