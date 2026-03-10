Pop

BBB 26: Jordana detona Chaiany em discussão: 'Não sabe jogar'

Sisters protagonizam um dos momentos mais tensos da dinâmica e precisam ser contidas pelos colegas

BBB 26: Confronto começa com críticas ao jogo e termina em troca de provocações (Reprodução TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 19h12.

O clima ficou tenso no BBB 26 durante o Sincerão exibido na noite de segunda-feira, 9. A dinâmica, conhecida por estimular confrontos diretos entre os participantes, terminou em uma discussão acalorada entre Jordana e Chaiany, que trocaram acusações diante dos colegas de confinamento.

Embate teve intervenção de Tadeu

Durante o bate-boca, Jordana criticou a postura da rival dentro do jogo e afirmou que ela não apresenta argumentos nas discussões. Em meio aos gritos, a sister disparou que Chaiany “faz tudo errado dentro do programa” e ainda afirmou que a adversária “não sabe jogar”.

Chaiany reagiu imediatamente e ironizou a acusação. A participante respondeu que não estudou estratégias para entrar no reality e que está apenas vivendo a experiência dentro da casa. A resposta elevou ainda mais o tom da discussão entre as duas.

O confronto se tornou um dos momentos mais tensos da dinâmica. Em determinado momento, colegas precisaram se aproximar para evitar que a discussão saísse do controle, enquanto o apresentador Tadeu Schmidt também interveio para acalmar os ânimos.

Mesmo após o fim da dinâmica, o clima seguiu pesado entre as sisters. A troca de acusações continuou na área externa da casa, com ambas tentando convencer os outros participantes sobre quem estaria falando a verdade no conflito.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

