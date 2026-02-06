BBB 26: como vai funcionar o Paredão da semana

O BBB 26 entra na quarta semana com uma formação de Paredão mais complexa e com novas etapas que ampliam o risco para os participantes. A dinâmica combina duelo direto, indicação do Líder, contragolpe e votação da casa, antes da Prova Bate e Volta.

A semana começou na quinta-feira, 5, com a Prova do Líder, vencida por Jonas Sulzbach. A partir daí, o jogo passou a ser influenciado por decisões públicas e confrontos diretos.

Na sexta-feira, 6, Tadeu Schmidt fará aos brothers a pergunta: “Quem você gostaria de enfrentar em um Paredão?”. As respostas não geram consequências imediatas, mas serão usadas como base para a dinâmica do dia seguinte.

Duelo de Risco pode emparedar até dois jogadores

Após a Prova do Anjo, no sábado, 7, um participante será escolhido por sorteio para disputar um Duelo de Risco contra a pessoa que indicou na noite anterior. O confronto é direto e o resultado pode levar um ou dois participantes ao Paredão.

Além do risco de emparedamento, a dinâmica também abre a possibilidade de imunidade, o que pode alterar os planos de voto e proteção dentro da casa.

Formação reúne até cinco indicados

No domingo, a formação do Paredão triplo segue as seguintes etapas:

Um ou dois emparedados pelo Duelo de Risco

Um indicado pelo Líder

Contragolpe do indicado pelo Líder

O mais votado pela casa

Com isso, até cinco participantes podem ser colocados em risco antes da etapa final.

Bate e Volta reduz a berlinda

A Prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, com exceção do indicado pelo Líder. Um ou dois participantes podem se salvar, reduzindo o grupo final que enfrentará a votação do público.

A dinâmica amplia a imprevisibilidade da semana e força os jogadores a se posicionarem mais cedo, tornando alianças e rivalidades mais expostas no BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.