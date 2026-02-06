BBB 26: o que é o 'Duelo de Risco' que pode deixar Paredão da semana caótico

O BBB 26 anunciou uma novidade que altera de forma significativa a dinâmica do jogo. Na noite desta quinta-feira, 5, Tadeu Schmidt revelou que os participantes enfrentarão, pela primeira vez, o Duelo de Risco, uma atividade inédita que impacta diretamente a formação do Paredão.

Durante o programa ao vivo, o apresentador explicou que a dinâmica começa na sexta-feira, 6, com uma pergunta direta aos moradores da casa: “Quem você gostaria de enfrentar num Paredão?”. As respostas serão registradas e servirão de base para o confronto do dia seguinte.

Duelo direto define emparedados

No sábado, 7, após a Prova do Anjo, um participante será definido por sorteio para disputar o Duelo de Risco. Ele enfrentará exatamente a pessoa que indicou na resposta dada na sexta-feira. O confronto ocorre ao vivo e pode terminar com uma ou duas pessoas emparedadas. Também existe a possibilidade de um participante conquistar imunidade.

Segundo Tadeu Schmidt, a proposta é criar um confronto direto, com consequências imediatas para o jogo e sem espaço para articulações de última hora.

Formação do Paredão triplo

No domingo, 8, a formação do Paredão triplo reúne diferentes etapas e pode envolver até cinco participantes antes da Prova Bate e Volta.

A dinâmica inclui:

Um ou dois emparedados pelo Duelo de Risco

Um indicado pelo Líder

O contragolpe do indicado pelo Líder

O mais votado pela casa

As imunidades da semana podem ser distribuídas pelo Anjo, pelo próprio Anjo caso ganhe um benefício extra, e também pelo Duelo de Risco, se houver vencedor imune.

Bate e Volta define finalistas da berlinda

A Prova Bate e Volta será disputada por três ou quatro emparedados, com exceção do indicado pelo Líder. Um ou dois participantes podem se salvar, reduzindo o grupo que enfrentará a votação do público.

A eliminação acontece na terça-feira, 10, quando um participante deixa definitivamente o BBB 26. A nova dinâmica aumenta a exposição dos jogadores e antecipa conflitos, tornando a semana uma das mais decisivas da temporada até agora.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.