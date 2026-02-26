Pop

BBB 26: dinâmica da semana vai 'expulsar' participante; entenda

Medida anunciada por Tadeu Schmidt define que o escolhido deixará o convívio interno e indicará um colega ao Paredão

BBB 26: Participante vai viver fora da casa de sexta até domingo (Globo/ Fábio Rocha)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14h28.

Última atualização em 26 de fevereiro de 2026 às 14h39.

O Big Brother Brasil 26 terá uma dinâmica inédita que vai impactar diretamente o convívio dos participantes e a próxima formação de Paredão. A novidade foi anunciada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o ao vivo da terça-feira, 24.

Mais um 'expulso'

Segundo Schmidt, na próxima sexta, 27, uma dinâmica especial resultará em um dos brothers ou sisters obrigado a deixar o convívio interno da casa e viver na área externa do confinamento.

O escolhido não só passará a residir temporariamente na área externa, mas também ganhará a responsabilidade de indicar um adversário direto ao Paredão no programa ao vivo de sábado, 28. O exilado trocará de lugar com o emparedado, que vai passar a "morar" fora da casa.

Informação privilegiada

Essa reviravolta está diretamente ligada à informação privilegiada obtida por Alberto Cowboy na dinâmica Ganha-Ganha desta semana, em que ele optou por receber a vantagem estratégica em vez de dinheiro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
