BBB 26: Paredão falso está de volta; veja como será a dinâmica

O Big Brother Brasil 26 terá nesta semana o retorno do paredão falso, confirmado pela produção do programa e anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, na tarde dessa quinta-feira, 26.

Dinâmica da semana

Nessa quinta-feira, um novo Líder será definido.

Na sexta-feira, os participantes enfrentarão uma dinâmica chamada “O Exilado”. Nela, a casa se divide em dois grupos e quem ficar de fora passa a viver na área externa da casa até sábado, quando ele indica alguém ao Paredão e troca de lugar com o indicado no exílio.

No sábado, acontece a Prova do Anjo. A formação do paredão ocorre no domingo. Quatro participantes vão para a berlinda: o indicado pelo líder, o indicado pelo exilado, o mais votado pela casa e um contragolpe.

Após a Prova Bate e Volta, três permanecem no paredão falso. Desta vez o público não vota para eliminar. Em vez disso, escolhe qual dos emparedados será enviado ao quarto secreto.

A saída da casa será simulada com tudo o que o público espera de um paredão tradicional, mas o participante escolhido permanecerá escondido no quarto secreto. Ele poderá acompanhar tudo o que acontece na casa e voltará imune após o período de exílio.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.