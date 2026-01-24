BBB 26: quem são os participantes favoritos (e o 1º vai te surpreender)

O jogo ainda está no início, mas o público já tem seus nomes preferidos. Segundo o Queridômetro do site Votalhada, sete participantes aparecem com os maiores índices de favoritismo no BBB 26. E o mais votado é alguém que divide opiniões — dentro e fora da casa.

Com 20% da preferência, Ana Paula Renault lidera o ranking com folga. Apesar de também figurar entre os mais rejeitados no Rançômetro, ela ocupa o topo da lista dos mais queridos, sinal de que polarização também é estratégia.

Top 5 mistura carisma e jogo estratégico

Na vice-liderança, dois nomes empatados:, ambos com 8%. Cowboy aposta na autenticidade e nos confrontos diretos; Chaiany ganhou força com posicionamento firme e boa leitura de jogo.

Logo atrás vem Juliano Floss (7%), que une carisma e discrição, com um dos menores índices de rejeição da casa. Em quinto lugar, Babu Santana (6%) mantém sua base de fãs da edição anterior e segue como figura de empatia.

Veja o ranking completo dos mais amados

Posição Participante Favoritismo 1º Ana Paula Renault 20% 2º Alberto Cowboy 8% 2º Chaiany 8% 4º Juliano Floss 7% 5º Babu Santana 6% 6º Sarah Andrade 5% 6º Gabriela 5% 6º Breno 5%

Favoritismo não exige unanimidade

A presença de Ana Paula como favorita e rejeitada ao mesmo tempo reforça a lógica do BBB 26: visibilidade vale mais que consenso. Quem mobiliza torcida — mesmo gerando ranço — constrói vantagem. Já quem passa despercebido, corre perigo.

Se o favoritismo nas enquetes se mantiver, alguns nomes já largam com vantagem real na disputa final. E o jogo, mesmo sem paredões decisivos, já tem favoritos declarados pelo público.