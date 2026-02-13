BBB 26: Bloco do Paredão promete virar o jogo nesta sexta-feira, 13

BBB 26: dinâmica começa nesta sexta-feira, 13 (Montagem/Canva/Exame)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07h00.
O BBB 26 realiza nesta sexta-feira, 13, o Bloco do Paredão, nova dinâmica que interfere diretamente na Formação do Paredão.
Um sorteio vai definir a ordem de jogo. Seguindo a numeração, cada participante deverá escolher um acessório carnavalesco, que corresponderá a uma consequência.
O gabarito dos acessórios será divulgado hoje, antes do programa ao vivo na Globo.
Um mesmo participante pode estar envolvido em mais de uma consequência.
A semana começa nessa quinta-feira, 12, com a Prova do Líder, que é de resistência. Na sexta-feira, 13, Tadeu Schmidt vai comandar o Bloco do Paredão, que vai deixar as consequências: uma pessoa do VIP e uma pessoa da Xepa vão trocar de lugar, alguém vai perder o voto, alguém vai ficar imune e alguém vai para o Paredão.
No sábado, a Prova do Anjo vai dar a um participante o poder de imunizar um ou dois confinados. No domingo, a formação do Paredão triplo reúne:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.