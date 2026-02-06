Pop

BBB 26: Babu Santana planeja 'golpear' o líder Jonas; entenda

Ator defende embates como estratégia de jogo e diz que colocará Jonas Sulzbach no Monstro se vencer a Prova do Anjo

BBB 26: confira estratégia de Babu Santana para a semana (Gshow/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 09h08.

Na madrugada desta sexta-feira, 6, Babu Santana conversou sobre estratégia no Big Brother Brasil 26 com Juliano Floss e Solange Couto, na área externa da casa. O trio analisou movimentos dos adversários e avaliou que o confronto direto fortalece a imagem no jogo.

Durante a conversa, Babu afirmou que evitar embates não define força ou fraqueza dentro do reality. “O jogo corajoso tem que ir no embate. Não é questão de ser fraco ou ser forte”, disse ao comentar a dinâmica entre os participantes.

Líder no Monstro?

O ator também comentou a liderança da semana, ocupada por Jonas Sulzbach. Segundo Babu, insistir em outros alvos poderia ser interpretado de forma negativa. “Tentar ir na Ana Paula de novo, isso seria soberba”, afirmou.

Na sequência, detalhou a estratégia caso conquiste o colar do Anjo. “Se eu ganhar o Anjo, eu vou meter ele no Monstro”, declarou, referindo-se a Jonas.

Juliano Floss e Solange Couto concordaram com a avaliação. Para o grupo, atitudes desse tipo podem marcar a trajetória dos participantes. “Quem fizer isso vai entrar pra história do BBB”, concluiu Babu.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

