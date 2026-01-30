BBB 26: Babu e Breno atendem o Big Fone; quando tocam os próximos?

O segundo Big Fone da semana no BBB 26 tocou às 7h desta sexta-feira, 30. Ainda restam duas ligações programadas na dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt.

A próxima chamada acontece hoje à noite, durante a exibição ao vivo, por meio do Big Fone dourado. A expectativa entre os participantes é alta, já que os efeitos das ligações anteriores impactaram diretamente o jogo.

Big Fone final será definido por votação

O último Big Fone da semana vai tocar no sábado, 1º, também ao vivo. O público decidirá qual modelo de telefone será usado.

Ao final das três chamadas, os brothers que atenderam os Big Fones terão que entrar em consenso e escolher um participante para o Paredão.

O primeiro toque

Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno.

Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira

realizada ainda nesta quinta-feira Prova do Anjo: prevista para o fim de semana

prevista para o fim de semana Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.