BBB 26: Babu e Breno atendem o Big Fone; quando tocam os próximos?

Breno: brother atendeu Big Fone da quinta-feira (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07h05.
Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 07h11.
O segundo Big Fone da semana no BBB 26 tocou às 7h desta sexta-feira, 30. Ainda restam duas ligações programadas na dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt.
A próxima chamada acontece hoje à noite, durante a exibição ao vivo, por meio do Big Fone dourado. A expectativa entre os participantes é alta, já que os efeitos das ligações anteriores impactaram diretamente o jogo.
O último Big Fone da semana vai tocar no sábado, 1º, também ao vivo. O público decidirá qual modelo de telefone será usado.
Ao final das três chamadas, os brothers que atenderam os Big Fones terão que entrar em consenso e escolher um participante para o Paredão.
Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno.
Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.