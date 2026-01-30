BBB 26: Babu atende o Big Fone desta manhã; entenda

O dia já começou intenso no Big Brother Brasil de 2026. Na manhã desta sexta-feira, 30, o brother Babu atendeu ao segundo Big Fone da semana. Agora, o ator terá que indicar alguém ao Paredão com as duas pessoas que atenderem os próximos Big Fones.

O primeiro toque

Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno.

Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira

realizada ainda nesta quinta-feira Prova do Anjo: prevista para o fim de semana

prevista para o fim de semana Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

Mais Big Fones

Outros dois Big Fones ainda vão tocar nesta semana.

Nesta sexta-feira, ao vivo, toca o Big Fone Dourado.

O sábado reserva mais um momento crucial. Durante o ao vivo, o Big Fone (público vai decidir qual será por meio de votação) e mais um brother vai atender. Os três participantes que atenderam os Big Fones vão ter que mandar, em consenso, alguém para o Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.