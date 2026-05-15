Novo James Bond será decidido por diretora de elenco de 'Game of Thrones'

James Bond: após a interpretação de Daniel Craig, um novo ator está sendo selecionado (Foto/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de maio de 2026 às 09h59.
Última atualização em 15 de maio de 2026 às 10h13.
Daniel Craig fechou sua longa participação na saga James Bond em 2021, com o longa "007 - Sem Tempo para Morrer". Agora, 20 anos após sua estreia na franquia com "Cassino Royale", o substituto de Craig está sendo escolhido pela Amazon MGM.
A escolhida para essa tarefa é Nina Gold, diretora de elenco de "Game of Thrones", de acordo com informações divulgadas pela Variety.
"A busca pelo próximo James Bond está em andamento", afirmou a Amazon MGM Studios em um comunicado desta quinta-feira, 14. "Embora não planejemos comentar detalhes específicos durante o processo de seleção, estamos animados para compartilhar mais notícias com os fãs de 007 assim que for o momento certo."
O novo filme será dirigido por Denis Villeneuve, que já finalizou a trilogia "Duna", com lançamento do aguardado último filme marcada para o dia 18 de dezembro deste ano, e agora embarca em outro universo cinematográfico clássico.
O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, conhecido por criar o universo de "Peaky Blinders", outra saga amada por protagonistas ingleses sisudos em cenas de ação explosivas.
De acordo com a BBC, os atores favoritos ao papel são:
Nina Gold ocupa a posição de diretora de elenco logo após ser indicada ao Oscar de "Melhor Elenco" em 2026, ano inaugural da categoria, por seu trabalho em "Hamnet".
Escalar os atores de uma grande franquia também não é novidade para ela. Gold já foi responsável pelo elenco das séries "Game of Thrones" e "The Crown", ambas com uma lista longa de atores premiados no Emmy.
Além disso, ela escolheu os atores de cinco filmes de "Star Wars", incluindo Daisy Ridley para o papel de Rey.
A Amazon finalizou a aquisição da propriedade intelectual de "007" em março do ano passado. De acordo fontes ouvidas pelo portal Deadline, a compra foi feita por aproximadamente US$ 1 bilhão após impasses com a família responsável pela criação da saga.
“Desde sua estreia nos cinemas há mais de 60 anos, James Bond se tornou um dos personagens mais icônicos do entretenimento cinematográfico”, disse Mike Hopkins, chefe do Prime Video e do Amazon MGM Studios, em nota oficial da empresa. “Temos a honra de dar continuidade a esse valioso legado e estamos ansiosos para apresentar a próxima fase do lendário 007 ao público do mundo todo.”