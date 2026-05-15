Novo James Bond será decidido por diretora de elenco de 'Game of Thrones'

Daniel Craig fechou sua longa participação na saga James Bond em 2021, com o longa "007 - Sem Tempo para Morrer". Agora, 20 anos após sua estreia na franquia com "Cassino Royale", o substituto de Craig está sendo escolhido pela Amazon MGM.

A escolhida para essa tarefa é Nina Gold, diretora de elenco de "Game of Thrones", de acordo com informações divulgadas pela Variety.

"A busca pelo próximo James Bond está em andamento", afirmou a Amazon MGM Studios em um comunicado desta quinta-feira, 14. "Embora não planejemos comentar detalhes específicos durante o processo de seleção, estamos animados para compartilhar mais notícias com os fãs de 007 assim que for o momento certo."

O novo filme será dirigido por Denis Villeneuve, que já finalizou a trilogia "Duna", com lançamento do aguardado último filme marcada para o dia 18 de dezembro deste ano, e agora embarca em outro universo cinematográfico clássico.

O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, conhecido por criar o universo de "Peaky Blinders", outra saga amada por protagonistas ingleses sisudos em cenas de ação explosivas.

Quem será o novo James Bond?

De acordo com a BBC, os atores favoritos ao papel são:

Callum Turner: o ator de 36 anos é namorado da cantora Dua Lipa e participou da franquia "Animais Fantásticos". Ele foi indicado ao BAFTA pelo drama televisivo "The Capture". De acordo com a BBC, Turner é o favorito das casas de apostas. Além disso, o Daily Mail já havia afirmado em janeiro que a escalação do ator era quase certa, então é provável que ele esteja entre os atores nas audições ocorrendo na Amazon MGM.

o ator de 36 anos é namorado da cantora Dua Lipa e participou da franquia "Animais Fantásticos". Ele foi indicado ao BAFTA pelo drama televisivo "The Capture". De acordo com a BBC, Turner é o favorito das casas de apostas. Além disso, o Daily Mail já havia afirmado em janeiro que a escalação do ator era quase certa, então é provável que ele esteja entre os atores nas audições ocorrendo na Amazon MGM. Jacob Elordi: o australiano de 28 anos é estrela de "Euphoria", "Saltburn", "Morro dos Ventos Uivantes" e indicado ao Oscar em 2026 por seu papel em "Frankenstein". Além do momento forte de Elordi na indústria e seu status de galã, o que em si já faria dele um forte candidato a interpretar James Bond, a apresentadora do programa The Rest Is Entertainment, Marina Hyde, disse recentemente que ouviu de diversas fontes confiáveis ​​que ele agora está "na frente da largada" viver o agente.

o australiano de 28 anos é estrela de "Euphoria", "Saltburn", "Morro dos Ventos Uivantes" e indicado ao Oscar em 2026 por seu papel em "Frankenstein". Além do momento forte de Elordi na indústria e seu status de galã, o que em si já faria dele um forte candidato a interpretar James Bond, a apresentadora do programa The Rest Is Entertainment, Marina Hyde, disse recentemente que ouviu de diversas fontes confiáveis ​​que ele agora está "na frente da largada" viver o agente. Harris Dickinson: o ator de 29 anos interpretará John Lennon nas próximas cinebiografias dos Beatles e já atuou em blockbusters como "Malévola". Dickinson também já interpretou um agente secreto inglês na franquia "King's Man", que satiriza o universo de 007. No circuito cult, ele foi aclamado por seus papéis em "Um Lugar Bem Longe Daqui", "Triângulo da Tristeza" e "Babygirl". A escalação dele para viver James Bond foi defendida pela GQ britânica em um artigo recente com o título "Harris Dickinson provavelmente não é James Bond ainda. Mas deveria ser."

Quem é Nina Gold?

Nina Gold ocupa a posição de diretora de elenco logo após ser indicada ao Oscar de "Melhor Elenco" em 2026, ano inaugural da categoria, por seu trabalho em "Hamnet".

Escalar os atores de uma grande franquia também não é novidade para ela. Gold já foi responsável pelo elenco das séries "Game of Thrones" e "The Crown", ambas com uma lista longa de atores premiados no Emmy.

Além disso, ela escolheu os atores de cinco filmes de "Star Wars", incluindo Daisy Ridley para o papel de Rey.

Aquisição da franquia '007' pela Amazon

A Amazon finalizou a aquisição da propriedade intelectual de "007" em março do ano passado. De acordo fontes ouvidas pelo portal Deadline, a compra foi feita por aproximadamente US$ 1 bilhão após impasses com a família responsável pela criação da saga.

“Desde sua estreia nos cinemas há mais de 60 anos, James Bond se tornou um dos personagens mais icônicos do entretenimento cinematográfico”, disse Mike Hopkins, chefe do Prime Video e do Amazon MGM Studios, em nota oficial da empresa. “Temos a honra de dar continuidade a esse valioso legado e estamos ansiosos para apresentar a próxima fase do lendário 007 ao público do mundo todo.”