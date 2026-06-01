Essa escola mineira ensina há 50 anos que saber fazer perguntas importa mais do que ter as respostas

No cenário educacional de Belo Horizonte, historicamente marcado por instituições de ensino tradicionais e focadas no acúmulo de conteúdo, a Escola Balão Vermelho consolida há mais de cinco décadas uma trajetória de vanguarda.

Fundada em 1972, em pleno período da ditadura militar, a instituição nasceu do desejo de suas três idealizadoras de criar um espaço de liberdade e garantia de qualidade para a infância.

Hoje, operando sob uma sólida abordagem construtivista sedimentada desde os anos 1980, a escola demonstra que o aprendizado complexo vai muito além da memorização. "Somos uma escola na contramão, que dá muito certo", afirma Simone Gomes, diretora da instituição.

A liderança pedagógica, acompanhada pela também investigadora e gestora Ivana — ex-aluna e filha de uma das fundadoras —, detalhou as práticas que transformam estudantes em cidadãos globais, retoricamente refinados e preparados para os desafios contemporâneos da era da Inteligência Artificial.

O 'Desafio Diplomático' e as competências para o mundo real

Um dos projetos mais emblemáticos da instituição, voltado ao Ensino Médio com a participação do 9º ano, é o Desafio Diplomático. Nele, os estudantes organizam comitês para representar diferentes países, aprofundando-se em suas culturas, economias, línguas e desafios socioambientais. Em 2026, o tema central do projeto foi definido como: "Armamentos, ciberterrorismo e os desafios para a construção de uma cultura de paz".

Para dar densidade à preparação, a escola promove palestras com especialistas das áreas antes dos debates, garantindo que a informação de fato se converta em conhecimento estruturado. O projeto é executado de forma inovadora:

Vivência Universitária: O debate ocorre ao longo de um sábado inteiro nas dependências de uma universidade externa, conferindo compromisso e seriedade ao rito.

Argumentação contra Fake News: Os estudantes exercitam a defesa de pontos de vista complexos baseando-se estritamente em dados confiáveis, combatendo visões dicotômicas em um ambiente de diversidade.

Processo Metacognitivo: O debate reflete uma prática que vem desde a Educação Infantil, onde o erro é encarado como oportunidade de aprendizado. "Tropeço também é passo. O pior é quem não arrisca e fica no mesmo lugar com medo de tropeçar", pontua a diretoria.

Escuta ativa: como os alunos pautaram o combate à misoginia

A postura investigativa e de valorização do questionamento dá aos estudantes a segurança necessária para trazer temas urgentes da sociedade para dentro da coordenação. Em maio de 2026, motivados por um caso de estupro coletivo de grande repercussão ocorrido no Rio de Janeiro, um grupo de adolescentes do Ensino Médio cobrou da diretoria um espaço de debate institucional.

A resposta da Balão Vermelho foi imediata e estruturada. A escola contratou uma psicanalista e estudiosa de masculinidades e femininidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para conduzir um projeto formativo.

Durante seis encontros, 29 alunos (do 9º ao 2º ano do Ensino Médio) e quatro adultos foram capacitados para liderar rodas de conversa transversais, que alcançaram desde discussões sobre o cuidado com o próprio corpo na Educação Infantil até debates profundos com os mais velhos.

A eficácia da formação horizontal — de aluno para aluno — comprovou-se na prática. Recentemente, após episódios de atitudes inadequadas de teor misógino por parte de meninos do 8º ano, a escola intermediou uma roda de conversa conduzida pelos próprios estudantes formados do Ensino Médio. "O efeito de sair da boca dos pares é outro. Um dos meninos que no ano passado era reativo participou ativamente e disse aos mais novos: 'eu já estive nesse lugar e estou te dizendo, cara, não é legal. Estar junto é muito melhor do que estar do outro lado'", relata Simone, ilustrando o impacto dos processos de humanização da escola.

Giroletras: a literatura como ferramenta de diferenciação e empatia

Outro pilar de destaque na diferenciação da Escola Balão Vermelho é o seu denso trabalho com a literatura, que perpassa todos os segmentos. Diferente do modelo tradicional, os alunos não leem sob a pressão de avaliações quantitativas ou para decorar conteúdos de provas, mas sim para desenvolver repertório cultural e sensibilidade analítica.

O cotidiano da escola inclui leituras diárias conduzidas pelos professores e bibliotecas de classe dinâmicas. Esse processo culmina no final do ano na feira Giroletras, evento em que o espaço escolar se transforma em uma grande livraria aberta ao público. Na feira, os próprios estudantes atuam como críticos infanto-juvenis, apresentando as obras e fazendo indicações fundamentadas aos visitantes.

Além de consolidar um nível superior de escrita e interpretação, a literatura opera como ferramenta interdisciplinar — cruzando dados em aulas de Geografia e Atualidades — e psicológica. Ao projetar dilemas e sentimentos na pele de personagens literários, as crianças e jovens conseguem elaborar com maior facilidade as suas próprias vivências e conflitos internos.