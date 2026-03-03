Paredão falso: Ana Paula pode entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda

Mesmo fora do Paredão, que foi formado no último domingo, 1º de março, ainda há uma chance de Ana Paula Renault repetir o feito de uma década atrás e voltar ao Quarto Secreto.

Quarto Secreto para dois

Na edição de segunda-feira, 2, após o Sincerão, Tadeu Schmidt anunciou que o escolhido para o Quarto Secreto poderá convidar um brother para ter acesso às informações privilegiadas durante a dinâmica.

O paredão, formado entre Alberto Cowboy, Breno e Jordana, será decidido nessa terça-feira, durante o programa ao vivo. Ainda não se sabe quem será o escolhido do público, mas, com essa novidade, Ana Paula Renault terá uma nova chance de ir ao Quarto Secreto.

Como foi a formação do Paredão?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por conta da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

O que as enquetes dizem?

O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.

Quem deve ir ao quarto secreto do BBB 26?

Sites: Cowboy 52,80% x Breno 44,15% x Jordana 3,05%

YouTube: Cowboy 53,14% x Breno 43,41% x Jordana 3,40%

Twitter: Cowboy 42,70% x Breno 48,91% x Jordana 8,39%

Instagram: Cowboy 41,21% x Breno 53,64%

Dados consolidados (média proporcional): Cowboy 48,44% x Breno 47,27% x Jordana 4,88%.

Relembre o Paredão Falso de Ana Paula Renault

Em 2016, após a desistência do participante Alan na segunda semana de confinamento, a direção do BBB retomou a dinâmica que havia acontecido no BBB 13, com Anamara. Na ocasião, Ana Paula enfrentou o Paredão ao lado de Ronan, seu principal aliado dentro da casa.

Na terceira semana, a mineira foi "eliminada" com 74% dos votos. Ela foi recebida por Pedro Bial no Quarto Secreto, que revelou que tudo fazia parte de um Paredão falso e que sua trajetória no jogo continuava.

Após alguns dias, a sister voltou para a casa e marcou a história do programa ao acordar os aliados com o bordão “Olha ela!”.

