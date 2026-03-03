Paredão falso: Ana Paula pode entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda

BBB 26: Sister foi a escolhida para o Quarto Secreto há dez anos, no BBB 16 (Globo)
Redação Exame
Publicado em 3 de março de 2026 às 12h14.
Mesmo fora do Paredão, que foi formado no último domingo, 1º de março, ainda há uma chance de Ana Paula Renault repetir o feito de uma década atrás e voltar ao Quarto Secreto.
Na edição de segunda-feira, 2, após o Sincerão, Tadeu Schmidt anunciou que o escolhido para o Quarto Secreto poderá convidar um brother para ter acesso às informações privilegiadas durante a dinâmica.
O paredão, formado entre Alberto Cowboy, Breno e Jordana, será decidido nessa terça-feira, durante o programa ao vivo. Ainda não se sabe quem será o escolhido do público, mas, com essa novidade, Ana Paula Renault terá uma nova chance de ir ao Quarto Secreto.
Ver essa foto no Instagram
A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por conta da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.
Veja como foi a formação do Paredão Falso:
O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.
Quem deve ir ao quarto secreto do BBB 26?
Sites: Cowboy 52,80% x Breno 44,15% x Jordana 3,05%
YouTube: Cowboy 53,14% x Breno 43,41% x Jordana 3,40%
Twitter: Cowboy 42,70% x Breno 48,91% x Jordana 8,39%
Instagram: Cowboy 41,21% x Breno 53,64%
Dados consolidados (média proporcional): Cowboy 48,44% x Breno 47,27% x Jordana 4,88%.
Em 2016, após a desistência do participante Alan na segunda semana de confinamento, a direção do BBB retomou a dinâmica que havia acontecido no BBB 13, com Anamara. Na ocasião, Ana Paula enfrentou o Paredão ao lado de Ronan, seu principal aliado dentro da casa.
Na terceira semana, a mineira foi "eliminada" com 74% dos votos. Ela foi recebida por Pedro Bial no Quarto Secreto, que revelou que tudo fazia parte de um Paredão falso e que sua trajetória no jogo continuava.
Após alguns dias, a sister voltou para a casa e marcou a história do programa ao acordar os aliados com o bordão “Olha ela!”.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.