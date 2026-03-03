Quando foi o último Paredão Falso do BBB? Relembre

BBB: Último paredão falso aconteceu na edição passada, no BBB 25 (Reprodução/Gshow /Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 3 de março de 2026 às 19h52.
O último Paredão Falso do Big Brother Brasil aconteceu na edição passada, o BBB 25, e a escolhida pelo público para viver essa experiência foi a camarote Gracyanne Barbosa. A sister e sua irmã, Giovanna, que de fato foi eliminada, disputaram o terceiro paredão contra Daniele e Diego Hipólito.
O público escolheu Gracyanne para ir ao Quarto Secreto, que ficou 48 horas isolada, tendo informações privilegiadas sobre o jogo. A dinâmica também marcou o fim das duplas no Big Brother Brasil 25.
A volta aconteceu durante a dinâmica do Freeze, quando os brothers precisam permanecer imóveis, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. Enquanto os participantes estavam “congelados”, Gracyanne entrou na casa e circulou pelo ambiente, observando as reações contidas dos colegas.
A dinâmica voltou na atual edição do reality e o escolhido pelo público para ir ao Quarto Secreto será revelado nessa terça-feira, 3, durante o programa ao vivo. Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão disputando, sem saber, o Paredão Falso.
O brother que for ao Quarto Secreto ainda vai ter direito a um acompanhante e, juntos, terão acesso a informações privilegiadas até retornarem ao jogo.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.