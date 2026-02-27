Pop

Alerta no confessário: produção repreende Babu e Milena do BBB 26

Direção chamou a atenção dos dois participantes após estratégias consideradas fora das regras

BBB 26: Milena tentou sabotar festa e Babu sugeriu estratégia limite contra adversários (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18h21.

Durante o programa ao vivo da quinta-feira, 26, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que a produção chamou a atenção de Babu Santana e Milena durante o Raio-X por atitudes recentes em relação a outros brothers.

Sabotagem não é permitido

O apresentador explicou ao público que a produção usou o momento do Raio-X para alertar Babu Santana e Milena sobre ações que vinham sendo discutidas dentro da casa. Entre os motivos, estava uma tentativa de sabotagem da Festa do Líder e a proposta de estratégias focadas em provocar a expulsão de outros confinados.

Segundo o VT, Milena teria jogado bebidas fora durante a festa do líder e discutido outras formas de desestabilizar a dinâmica da festa, o que foi interpretado pela direção como tentativa de interferir de forma indevida no andamento do jogo.

Por outro lado, Babu foi alertado por conversar com outros participantes sobre formas de confrontar adversários que poderiam levá-los a situações extremas de conflito. A produção deixou claro que propostas que fomentem a expulsão não são permitidas e que qualquer provocação deve ser feita respeitando as regras do programa.

Após o aviso formal da produção, os dois participantes comentaram a bronca com aliados. Milena admitiu que a voz da produção a fez refletir sobre os limites das ações dentro da casa. Babu, por sua vez, afirmou que agora pensa em ajustar suas estratégias para continuar confrontando adversários dentro dos parâmetros definidos pelos organizadores do reality.

Racha entre Ana Paula e Babu

Nos últimos dias, o jogo dentro da casa do Big Brother Brasil 26 passou por uma mudança significativa de dinâmicas entre os participantes. O antigo “grupão”, que reunia nomes como Babu Santana, Juliano Floss, Ana Paula Renault, Milena e outros, se desfez após desencontros de estratégia e desgaste das relações.

Do lado da Ana Paula restaram Milena, Samira e Juliano. Enquanto com Babu foram Chaiany, Solange Couto e Leandro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

