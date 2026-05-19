Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

AtlasIntel: Lula tem 69% e Flávio Bolsonaro tem 19,4% em 1º turno no PI

Ao todo, 69% dos eleitores piauienses aprovam a gestão do presidente Lula

Eleições 2026: Lula vence em todos os cenários simulados de segundo turno no Piauí (Wallison Breno/PR/Divulgação)

Eleições 2026: Lula vence em todos os cenários simulados de segundo turno no Piauí (Wallison Breno/PR/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16h04.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga a corrida ao Palácio do Planalto entre os eleitores do Piauí. Segundo o levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta terça-feira, 19, Lula tem 69% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno no estado.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) está em segundo, com 19,4%. Todos os demais nomes sugeridos pela pesquisa aparecem com menos de 3%.

Augusto Cury (Avante) tem 2,8%. Renan Santos (Missão) tem 2,2%, mesmo índice do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 1,4%.

Votos brancos e nulos somam 1,2%, e 1,9% dos respondentes não souberam responder.

2º turno e aprovação

De acordo com a pesquisa, o presidente Lula vence em todos os cenários simulados de segundo turno no Piauí.

Contra os pré-candidatos Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2060, Lula tem mais de 70% das intenções de voto em todos os embates.

Ao todo, 69% dos eleitores piauienses aprovam a gestão do presidente Lula. Outros 25% desaprovam e 5% não sabem.

Na questão qualitativa, 64% avaliam o mandato do petista como ótimo ou bom, 21% como ruim ou péssimo, e 15% como regular.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026PiauíGoverno

Mais de Brasil

MEC formaliza novas diretrizes do curso superior de enfermagem

Como pedir o financiamento de carro para Uber, 99 e táxi do programa do governo?

Lula lança financiamento de carro de até R$ 150 mil para motoristas de Uber, 99 e táxi

AtlasIntel: Marcelo Castro e Júlio César lideram corrida ao Senado pelo PI

Mais na Exame

Apresentado por CNI

“Brasil não será mais apenas exportador de commodities”, diz presidente da CNI

Mercados

Gringo retira R$ 2,4 bi da bolsa em maior saída diária de capital estrangeiro no ano

Inteligência Artificial

Google transforma Busca em um sistema vivo com agentes de IA — e isso pode mudar a internet

Brasil

MEC formaliza novas diretrizes do curso superior de enfermagem