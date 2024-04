Prêmio do BBB 24: quanto ganha cada um dos três finalistas do jogo?

Após meses de disputas, festas e confusões, o BBB 24 chegará ao fim e revelará o mais recente milionário do Brasil nesta terça-feira, 16.

A final do jogo é disputada entre Davi, Isabelle e Matteus e apenas um receberá o prêmio principal de quase R$ 3 milhões. Mas quem ficar nos outros dois lugares do pódio não sairá da casa de mãos vazias.

Além dos prêmios acumulados ao longo das dinâmicas do BBB, o segundo e terceiro colocados receberão prêmios em dinheiro garantidos.

Quem ganha o BBB 24? Veja o que as enquetes online indicam

Quanto ganha o vencedor do BBB 24?

O brother ou sister que vencer o jogo receberá um prêmio de R$ 2,92 milhões.

Quanto é o prêmios para o segundo e o terceiro lugar?

O brother que ficar em segundo lugar será premiado com R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar receberá a quantia de R$ 50 mil.

Confira o total de prêmios já conquistados por cada finalista

Davi

R$ 10 mil e 10 anos de assinatura gratuita de Globoplay

Picape no valor de R$ 281,9 mil;

R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora);

R$ 20 mil;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

R$ 5 mil para gastar em delivery;

Videogame;

Celular;

Bolsa de estudos

Isabelle

Notebook;

Smart TV;

Viagem nacional com acompanhante;

R$ 59,5 mil.

Matteus

R$ 10 mil;

Smart TV;

Geladeira;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

Viagem internacional com acompanhante;

R$ 25 mil;

Carro avaliado em R$ 119 mil.

Que horas começa a final do BBB 24?

A final do BBB 24 está marcada para terça-feira, 16 de abril, às 22h25, logo após a novela "Renascer". O último episódio do reality será transmitido na TV Globo e no Globoplay.