Tremor de magnitude 4,8 é registrado em Lima e não deixa vítimas, dizem autoridades

Um terremoto de magnitude 4,8 foi registrado neste sábado, 6, em Lima, capital do Peru, e na província vizinha de Callao. Até o momento, não há relatos de feridos ou danos materiais, de acordo com informações das autoridades locais.

Segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP), o epicentro do tremor foi localizado a 86 quilômetros a oeste de Callao, no Oceano Pacífico. O abalo sísmico ocorreu às 11h30 no horário local (16h30 em GMT).

O relatório do IGP aponta que o terremoto teve profundidade de 55 quilômetros e alcançou intensidade III em Callao, importante província portuária localizada ao lado da capital peruana.

A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Peru informou que o fenômeno não apresenta risco de tsunami para o litoral do país.

O Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) divulgou os detalhes do evento sísmico, mas não registrou ocorrências relacionadas a vítimas ou prejuízos. O órgão também reforçou as recomendações de segurança para a população em situações semelhantes.

Terremoto no Peru

O Peru está situado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região que concentra mais de 80% da atividade sísmica global. Os frequentes terremotos são resultado da interação entre a placa tectônica de Nazca e a placa do Pacífico, ao longo da costa oeste da América do Sul.

Por causa dessa localização geológica, o país convive regularmente com tremores de diferentes intensidades e mantém protocolos permanentes de monitoramento e prevenção.

O terremoto mais devastador das últimas décadas no Peru ocorreu em agosto de 2007, quando um abalo de magnitude 7,9 atingiu a região de Ica, no sul do país. O desastre deixou cerca de 500 mortos e provocou prejuízos econômicos de milhões de dólares.

Mais recentemente, em 19 de maio deste ano, um terremoto de magnitude 6,1 atingiu as regiões de Ica, Huancavelica e Ayacucho. Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), o tremor deixou 28 feridos e causou danos a residências, estradas, escolas, unidades de saúde, canais de irrigação e outros edifícios públicos.