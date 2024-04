Inscrição do BBB 25 será em duplas; veja datas, formato e como concorrer

Antes mesmo de terminar a edição de 2024, a Globo já anunciou que as inscrições para o BBB 25 terão uma novidade: agora, a produção vai aceitar duplas para o próximo ano.

Segundo nota divulgada para a imprensa, "não é qualquer dupla" que pode participar. "É fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço. Uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto", disse a empresa.

Em 2018, uma família chegou a participar do BBB. A hoje apresentadora Ana Clara, que comanda vários programas do Big Brother, entrou no jogo com seu pai Ayrton, sua mãe Eva e seu irmão, Jorge, mas o público decidiu que somente ela e o pai poderiam continuar no jogo. Eles acabaram conquistando o terceiro lugar no programa.

A Globo não deu mais detalhes sobre a dinâmica do BBB 25, e disse que Tadeu Schmidt irá anunciar a data de início das inscrições.

Inscrições para o BBB 25

Somente uma pessoa poderá se candidatar, mas ela oferecerá dois CPFs.

Pessoas em diferentes locais podem preenchê-los juntos. Contudo, é preciso ficar atento à cidade escolhida para a seletiva regional, já que nesta etapa ambos deverão estar no mesmo local.

Quando começam as inscrições para o BBB 25?

As inscrições para o programa de 2025 já estão abertas e podem ser feitas pelo link oficial do Gshow.

Dicas de segurança:

O Gshow deu algumas dicas de segurança para a inscrição no BBB 25. Veja quais: