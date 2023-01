BBB 23: Quem é a cantora que teria recebido convite para o reality show

O mistério para saber quem serão os participantes do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) está prestes a vir à tona. Na próxima semana, a TV Globo começa a anunciar quem entra na casa mais observada do Brasil. E alguns nomes famosos inclusive já receberam convites, como é o caso da Majur — cantora que se destacou na música AmarElo, ao lado de Emicida e Pabllo Vittar.

De acordo com a coluna do Fefito, no UOL Splash, a cantora foi convidada para o BBB deste ano e parece ter aceitado o convite. Assim como Linn da Quedrada, uma das participantes de destaque na edição passada, Majur faz parte da comunidade LGBTQIAPN+ e se reconhece como pessoa transexual não-binária.

É dela o disco "Ojunifé", lançado em maio de 2021, um manifesto afropop para celebrar a cultura e religião de matriz africana. O próprio nome do disco vem do idioma iorubá e significa "olhos do amor". Ao todo, o álbum tem dez faixas e traz colaborações com as artistas Liniker e Luedji Luna.

Fique ligado nas últimas notícias do BBB pela EXAME POP e saiba tudo sobre o maior reality show do Brasil

Quem é Majur?

A cantora baiana Majur, de 27 anos, ficou famosa no cenário da música brasileira após participar da música AmarElo, de Emicida e Pabblo Vittar, em 2019. Em suas músicas, ela mistura os gêneros R&G e MPB, trazendo a cultura africana, negra e LGBT. Ao todo, Majur tem dois álbuns publicados, Ojunfé e Colorir.

O caminho da artista é de bastante luta, posto que ela passou a infância juntando material reciclável nas ruas com a mãe para manter as contas da casa. Ela começou a cantar aos 5 anos, no coral da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Em 2008, aos 13 anos, ela chegou à final do Festival Anual de Canção Estudantil, uma iniciativa do Ministério da Educação.

Foi só em 2016 que o canto se tornou uma profissão, quando a artista montou uma banda para cantar em sua cidade natal, em bares na Barra, em Salvador (BA). O primeiro álbum, Colorir, veio dois anos depois.

Participação no Lollapalooza 2022

Em 2022, Majur chegou a participar do Lollapalooza no Brasil. Ela participou do show de Emicida, no dia 26 de março.

"Olha só onde estamos: sou contratada por marcas nacionais e internacionais, coisas que nunca imaginei, estou nos maiores festivais do mundo. Pode contar que cantarei no Lollapalooza com o Emicida", disse a artista ao Gshow, na época.

Quem vai participar do BBB 23?

Por enquanto, não há nenhum participante confirmado, mas os brasileiros já especulam nas redes sociais quem serão os possíveis candidatos.

Nas últimas semanas, os artistas Lexa, Lucas Lucco, João Guilherme, Murilo Huff, Roberta Miranda, Cleo Pires, Bruna Griphao, Ingrid Silva, Fabiana Karla e Vitória Strada ficaram em alta como possíveis participantes. Também poderão ser chamados MC Guimê, Klebber Toledo, Sophia Abrahão, Paula Fernandes, Ricky Tavares e Pedro Novaes.

Uma vez convidados, os artistas não podem revelar ao público antes da emissora se participarão ou não do BBB. Existe, inclusive, uma multa de alto valor para a quebra de contrato de confidencialidade do BBB estabelecida pela Globo.

A divulgação oficial dos nomes deve acontecer alguns dias antes do início do reality, na semana dos dias 9 a 13 de janeiro.

O que muda na edição de 2023 do BBB?

A maior parte das informações do reality ainda não foi divulgada, mas algumas novidades já foram adiantadas pelo apresentador, Tadeu Schmidt. Haverá mudanças nos poderes do líder e nas dinâmicas dos jogos para conquista do ''anjo''.

A casa também recebe uma nova decoração, um novo confessionário e até mesmo novos quartos e cozinhas. "Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário, tudo lindo, tudo maravilhoso", disse Tadeu no vídeo.

Qual é o valor do prêmio do Big Brother Brasil?

Nos anos anteriores, o prêmio do BBB era estimado em R$ 1,5 milhão. Neste ano, no entanto, o valor deve ser diferente. Um anúncio em vídeo feito por Tadeu Schmidt revelou que o prêmio final agora deixou de ser fixo e mudará ao longo da temporada.

Quem foi o último vencedor do BBB?

Na edição de 2022, o vencedor do Big Brother Brasil foi o ator Arthur Aguiar, que conquistou R$ 1,5 milhão somente no prêmio final.

LEIA TAMBÉM:

Camarote, pipoca e possíveis participantes: tudo o que sabemos do BBB23

Ana Clara pode substituir Tadeu Schmidt? Entenda possível mudança no BBB23

Com 3% dos votos, Bivar perde disputa por comando do Sport; Gil do Vigor vira diretor