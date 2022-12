Ana Clara pode substituir Tadeu Schmidt? Entenda possível mudança no BBB23

Nesta sexta-feira, 16, rumores sobre uma possível mudança em quem apresenta o BBB 23 começaram a circular. Ana Clara Lima, ex-BBB que comanda o programa da Multishow sobre os principais acontecimentos dentro da casa, foi escolhida para assumir dois novos cargos dentro da emissora.

Favorito dos fãs, Tadeu Schmidt continuará sendo o apresentador do reality show da Globo, mas agora terá uma substituta tão querida quanto.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Ana Clara poderá assumir no lugar de Schmidt caso ele precise se ausentar durante a próxima edição, que começa no dia 16 de janeiro. A informação é do colunista André Romano, do Observatório da TV.

A jovem de 25 anos tem contrato com a emissora até 2025 e continuará na Rede BBB da Multishow, mas também estaria sendo cotada para assumir o novo "Video Show". A versão original do programa acabou em 2018 após 35 anos no ar.

BBB23 terá Casa de Vidro

Durante o Mais Você desta sexta-feira, 16, a apresentadora Ana Maria Braga anunciou que a próxima edição do reality da Globo terá a dinâmica da Casa de Vidro, mas com uma diferença.

A casa transparente acontecerá antes do programa começar, ou seja, os participantes (ou participante) que entrarem no BBB23 não terão informação privilegiada.

Normalmente, a dinâmica acontece cerca de duas semanas após o início do programa e quem o público decide colocar dentro da casa recebe informações dos fãs que visitam a Casa de Vidro. Na edição de 2020, semanas antes da pandemia, a casa ficou em um shopping no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: