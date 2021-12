Pabllo Vittar anuncia distribuição de NFTs por seus 5 anos de carreira

A cantora Pabllo Vittar está de volta ao mundo cripto. No Twitter, a artista icônica do pop brasileiro anunciou para a manhã desta sexta-feira,17, o airdrop (distribuição exclusiva) de sua nova coleção de tokens não-fungíveis (NFTs): “Aqua, ventus, terra, pyros.”

Ainda que não tenha antecipado detalhes sobre as negociações dos criptoativos, a publicação indica que os novos NFTs de Pabllo Vittar serão transacionados na plataforma Foundation, que utiliza a rede blockchain da Ethereum.

De acordo com informações do Correio Braziliense, os NFTs são inspirados nos quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Isso porque eles também norteiam o conceito do novo projeto da cantora maranhense, “I am Pabllo”, comemorativo aos seus cinco anos de carreira. Ela presenteou seus fãs com um show dividido em quatro palcos distintos, um para cada elemento natural – a apresentação foi transmitida pelo canal a cabo TNT e está disponível no canal oficial do YouTube da cantora.

Em relação aos NFTs, Pabllo Vittar repete a parceria de junho deste ano com o designer ítalo-japonês Nicola Formichetti, fundador da marca Nicopanda. Quem também está no projeto, segundo a reportagem, é a Dressy, a primeira varejista multimarcas de moda digital.

O anúncio não esclarece se os novos NFTs de Pabllo Vittar também foram criados pela startup holandesa The Fabricant, desenvolvedora dos primeiros tokens da artista.

Além de Pabllo Vittar, outros artistas brasileiros já se envolveram no mercado de NFTs, entre eles o multiinstrumentista André Abujamra, os cantores Paulo Ricardo e Zeca Baleiro e até o falecido sambista carioca Bezerra da Silva.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok