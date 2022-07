Emicida é novo garoto-propaganda do Nubank em campanha sobre sonhos pessoais

O banco digital Nubank, quer ampliar ainda mais o alcance ao grande público. A nova aposta para isso, ao que tudo indica, está na associação com o rapper Emicida, que passa a ser garoto-propaganda em nova campanha da fintech lançada nesta quarta-feira, 6.

A parceria entre o músico e empresário e o Nubank foi anunciada em agosto do ano passado. À época, a união com o músico e sua produtora, Laboratório Fantasma, foi associada à necessidade do banco em produzir conteúdos descomplicados para um público interessado em aprender mais sobre finanças, mas sem os perrengues de compreensão dos jargões do setor.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Agora, Emicida estrela a campanha com o mote "o futuro acontece um passo de cada vez. Pode acreditar" — que também tem uma de suas músicas como trilha sonora. No vídeo, ele relata momentos marcantes de sua carreira e reforça a importância de acreditar no futuro durante essa trajetória rumo ao sucesso.

Em um apanhado de relatos pessoais, o músico faz referência ainda a pessoas que foram fundamentais em sua história, como o seu irmão e empresário, Evandro Fióti, que é CEO da Laboratório Fantasma e também participa do vídeo da campanha.

“É uma honra poder contar com o Emicida, que é o maior contador de histórias do Brasil, para estrelar a campanha”, explica o diretor de marketing do Nubank, Arturo Nuñez.

De acordo com o Nubank, a produção tem algumas surpresas escondidas, os chamados easter eggs, sobre a trajetória do Emicida. A proposta é incentivar postagens em redes sociais de pessoas que encontram os detalhes escondidos. A busca pela conexão mais direta com os clientes também motivou a criação de outros cinco vídeos na campanha — desta vez, contando histórias reais de clientes do próprio banco narradas pelo rapper.

O propósito, segundo o banco, é reforçar as pequenas conquistas do dia a dia — dos pagamentos de boletos a abertura do próprio negócio — na construção do futuro desejado por milhões de pessoas.

“A campanha é mais um passo para mostrar a nossa potência como marca, que vai muito além de apenas uma empresa de serviços financeiros. Queremos, cada vez mais, empoderar as pessoas, fazendo parte do dia a dia e do estilo de vida delas em seus mais diferentes planos e necessidades, com nosso crescente portfólio de produtos”, diz Nuñez.

Essa não é a primeira incursão do Nubank no mundo da música e na parceria com artistas populares de olho no alcance nacional e diálogo com o público jovem. Há pouco mais de um ano, a cantora Anitta também se associou ao banco e, além das comunicações, também se tornou membro do conselho de administração da empresa — sendo responsável por decisões estratégicas na diretoria.

VEJA TAMBÉM: Fenômeno Anitta: celebridade no conselho faz bem para governança?