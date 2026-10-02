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Barco brasileiro vai produzir o próprio hidrogênio verde a bordo

JAQ H2 terá 50 metros, sistema de dessalinização e eletrólise para produzir hidrogênio a bordo e previsão de ir ao mar em 2027

JAQ H2 prevê usar água do mar para produzir hidrogênio a bordo e alimentar sistemas e propulsão da embarcação

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Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07h00.

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O Grupo Náutica apresentou em setembro de 2026, no São Paulo Boat Show, o projeto do JAQ H2, embarcação de 50 metros concebida para produzir hidrogênio verde a bordo a partir da água do mar. O sistema prevê captação, dessalinização e eletrólise, com ida ao mar programada para 2027.

Setembro, 2026 – Transição energética na indústria marítima ganha um marco tecnológico global com DNA brasileiro. O São Paulo Boat Show foi palco da apresentação oficial do projeto do JAQ H2, a primeira embarcação do mundo concebida para produzir o próprio hidrogênio verde a bordo.

Idealizado pelo Grupo Náutica, o gigante de 50 metros propõe uma operação 100% livre de carbono, alinhada à urgência das metas globais de descarbonização marítima.

O projeto prevê um sistema on board capaz de captar a água do mar, dessalinizá-la e produzir, por meio da eletrólise, o hidrogênio que será utilizado para gerar energia a bordo e alimentar a propulsão da embarcação.

O JAQ H2 supera a dependência de infraestrutura portuária externa, avançando a tecnologia aplicada em seu antecessor, o JAQ H1, que opera com abastecimento terrestre.

O JAQ H1, de 36 metros, foi apresentado ao vivo na COP30, em Belém (PA), e desde então tem sido considerado um marco de inovação em tecnologia para transporte marítimo, pesquisas, ciência e educação.

A embarcação, que já realizou um tour do norte ao sul do país, também foi mostrada em julho no Marina Itajaí Boat Show, em Santa Catarina, e foi palco de debates sobre transição energética e sobre a economia do mar.

Tem auditório para 50 pessoas, hotelaria movida 100% a hidrogênio verde e motorização capaz de reduzir em 80% a emissão de carbono.

O salto tecnológico do JAQ H2 está na integração, a bordo, das etapas de captação e dessalinização da água do mar com a produção de hidrogênio por eletrólise.

Depois de dessalinizada, a água passa pelo eletrolisador, que separa suas moléculas em hidrogênio e oxigênio.

O hidrogênio produzido alimentará a célula a combustível, responsável pela geração de energia elétrica para os sistemas e a propulsão da embarcação, criando uma arquitetura projetada para operar sem emissões de carbono.

Além do pioneirismo em propulsão limpa, o JAQ H2 atuará como uma plataforma avançada de pesquisa oceanográfica.

O calado e a infraestrutura da embarcação preveem a operação de veículos submarinos controlados remotamente (ROVs), apoio a atividades de mergulho profundo e coleta contínua de dados hidrográficos.

“Com o JAQ H1, demonstramos na prática o potencial do hidrogênio como fonte de energia para a atividade marítima. Agora, com o JAQ H2, damos mais um passo ao integrar a produção de hidrogênio à própria embarcação. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de novas soluções para uma navegação mais eficiente e sustentável e ampliar o conhecimento sobre as possibilidades que o hidrogênio oferece ao setor”, afirma Ernani Paciornik, presidente do Grupo Náutica e idealizador do projeto.

O desenvolvimento do JAQ H2 reúne uma rede de parceiros tecnológicos especializados em diferentes etapas da arquitetura da embarcação.

O projeto conta com a participação da GWM Hydrogen, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), responsável pelo apoio técnico no desenvolvimento, integração e validação do sistema de produção de hidrogênio embarcado; MAN Motores, fornecedora dos motores Dual Fuel (diesel e hidrogênio) para os geradores; MWM, com soluções de combustão bicombustível HVO-H2 aplicadas a sistemas navais; Quanthus, responsável pelo desenvolvimento do eletrolisador, armazenamento e utilização do hidrogênio por meio de hidretos metálicos; e WEG, fornecedora dos motores elétricos de propulsão, alternadores dos geradores e integração das rotas energéticas da embarcação.

O detalhamento da engenharia do novo barco JAQ H2 ocorreu durante o São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina, com a presença de especialistas e parceiros ao lado de Paciornik.

A conclusão da obra estrutural e a ida do JAQ H2 ao mar estão previstas para 2027.

'Perguntas frequentes'

O que é o JAQ H2? ＋

O JAQ H2 é uma embarcação de 50 metros idealizada pelo Grupo Náutica e concebida para produzir o próprio hidrogênio verde a bordo. O projeto foi apresentado no São Paulo Boat Show 2026.

Como o JAQ H2 produzirá hidrogênio a bordo? ＋

O sistema prevê captar a água do mar, dessalinizá-la e encaminhá-la a um eletrolisador, que separa as moléculas em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio produzido alimentará uma célula a combustível para gerar energia elétrica.

Quando o JAQ H2 deve ir ao mar? ＋

A conclusão da obra estrutural e a ida do JAQ H2 ao mar estão previstas para 2027.

Qual é a diferença entre o JAQ H2 e o JAQ H1? ＋

O JAQ H2 prevê produzir hidrogênio na própria embarcação, enquanto o JAQ H1 opera com abastecimento terrestre. O JAQ H1 tem 36 metros, hotelaria movida 100% a hidrogênio verde e motorização capaz de reduzir em 80% a emissão de carbono.

Para que o JAQ H2 será usado além da navegação? ＋

O JAQ H2 também atuará como plataforma de pesquisa oceanográfica. A infraestrutura prevê operação de veículos submarinos controlados remotamente, apoio a mergulho profundo e coleta contínua de dados hidrográficos.

Quais empresas participam do projeto do JAQ H2? ＋

O desenvolvimento reúne GWM Hydrogen, IPT, MAN Motores, MWM, Quanthus e WEG, com participação em etapas como integração do sistema de hidrogênio, motores, eletrolisador, armazenamento e propulsão elétrica.

Acompanhe tudo sobre:Hidrogênio verdeBarcos

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