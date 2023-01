BBB 23: briga entre Bruna e Larissa marca primeira noite no Quarto do Líder

Pouco tempo depois de conquistar o Líder, Bruna Griphao e Larissa se desentenderam sobre os próximos passos no jogo e quem seriam os verdadeiros alvos no Paredão deste próximo domingo.

A dupla estava no Quarto do Líder quando tudo começou. Desta vez, o quarto veio com um telão que mostra câmeras com áudio de dentro da casa, mas o acesso é só por fichas limitadas.

O poder acabou criando uma briga entre as duas, que continuou até a manhã desta sexta-feira, 20. A disputa já se espalhou pela casa e dividiu os participantes em dois grupos.

Nesta semana, os 22 participantes do BBB 23 estão separados em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entraram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas. Provas, liderança e até o Paredão estão sendo em duplas.

Por que Bruna e Larissa brigaram?

Poucas horas no Quarto do Líder e as vencedoras Bruna Griphao e Larissa entraram em uma briga que durou até a manhã desta sexta-feira, 20. Desta vez, o quarto veio com um telão que mostra câmeras com áudio de dentro da casa, mas o acesso é só por fichas.

Já usufruindo do poder, as meninas e o restante do VIP escutaram uma conversa em que Key Alves revela que MC Guimê tentou influenciá-la a não votar em Gabriel, o que seria uma mentira. Lembrando que Bruna e Gabriel estão ficando desde a festa de quarta-feira.

A carioca ficou irritada e disse que o voto do Líder seria em Key e o "cowboy" Gustavo o que, eventualmente, irritou Larissa também. A catarinense não gostou da sua dupla decidindo o voto por conta própria.

A camarote Bruna também acusou "o outro lado" de estar contra Gabriel, com base no que foi visto nas câmeras. "Amiga, então a gente viu coisas diferentes e eu tô ficando louca! Eles falaram do Guimê o tempo inteiro!", rebateu Larissa.

Bruna, então, pede para chamar Guimê para elas escutarem o que ele viu na hora dos vídeos. Teria ele entendido o mesmo que Bruna, ou Larissa? Independente da resposta, o fim foi outro: Larissa acusou Bruna de tratá-la como uma mentirosa, e a briga escalou.