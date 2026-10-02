Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP do Bahrein

RESUMO ＋ A Fórmula 1, categoria com 22 pilotos no grid, disputa o GP do Bahrein de sexta-feira, 2 de outubro, a domingo, 4 de outubro, em Sepang, na Malásia, após a transferência da prova por causa do conflito no Oriente Médio. A programação da Fórmula 1 prevê três treinos livres, classificação e corrida de 56 voltas, às 4h de domingo.

A Fórmula 1 retorna para um fim de semana incomum no Campeonato Mundial de 2026. Após o GP do Azerbaijão, os pilotos começam a se preparar para o Grande Prêmio do Bahrein, em Sepang, na Malásia.

Inicialmente programada para abril no circuito de Sakhir, a prova precisou ser adiada devido ao conflito no Oriente Médio. Para garantir a manutenção da etapa no calendário oficial, a organização transferiu a competição para Sepang.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades da Fórmula 1 no GP do Bahrein começam nesta sexta-feira, 2. Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no domingo.

Quando assistir aos Treinos Livres na sexta-feira?

O Treino Livre 1 acontece às 1h30, no horário de Brasília, enquanto a sessão de Treino Livre 2 acontece às 5 horas.

No sábado, a terceira sessão de Treino Livre será às 1h30.

Onde assistir aos Treinos Livres da Fórmula 1 no Bahrein?

Todas as sessões de Treino Livre da Fórmula 1 serão transmitidas no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria. O GP do Bahrein não terá transmissão na TV Globo aberta.

O que esperar da corrida em Sepang?

Essa é a primeira vez da Fórmula 1 na Malásia desde 2017. O Circuito Internacional de Sepang tem 5.543 quilômetros de extensão, 16 curvas, longas retas e pontos severos de frenagem que exigem alto desempenho técnico e físico.

Entre os 22 pilotos do grid, apenas dez já competiram no traçado malaio, com destaque para Fernando Alonso, três vezes vencedor no circuito, enquanto os outros doze enfrentarão o desafio pela primeira vez.

Confira a programação completa da Fórmula 1 neste fim de semana:

Sexta-feira, 2 de outubro

01h30 – Treino livre 1 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

(Sportv3 / Globoplay / F1TV) 05h00 – Treino livre 2 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

Sábado, 3 de outubro

01h30 – Treino livre 3 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

(Sportv3 / Globoplay / F1TV) 05h00 – Qualificação (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

Domingo, 4 de outubro

04h00 – Corrida, 56 voltas (Sportv3 / Globoplay / F1TV)