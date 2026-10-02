IA precisará gerar US$ 6 trilhões por ano para sustentar corrida de data centers

RESUMO ＋ A Bain estima que sustentar a expansão da infraestrutura de IA exigiria um mercado de US$ 6 trilhões anuais em 2031. A conta pressupõe investimentos equivalentes a 25% da receita. Aplicações atuais não bastariam: novos negócios precisariam preencher uma lacuna de pelo menos US$ 4,2 trilhões.

Construir a infraestrutura de inteligência artificial (IA) é uma tarefa bilionária, mas encontrar clientes para pagar por ela pode ser ainda maior. Segundo a Bain & Company, o setor precisaria alcançar US$ 6 trilhões em receita anual em 2031 para sustentar a expansão prevista.

A estimativa, publicada na terça-feira, 29, no relatório de tecnologia de 2026, parte de US$ 1,5 trilhão em investimentos anuais naquele ano. A consultoria pressupõe que esses gastos representariam 25% da receita. Os US$ 6 trilhões, portanto, são uma necessidade anual estimada, não uma soma de receitas até 2031.

A conta coloca outra pergunta no centro da corrida de investimentos das big techs: depois de comprar servidores e construir centros de processamento, como transformar essa capacidade em negócios que sustentem o gasto?

As aplicações atuais não fecham a conta

Na projeção da Bain, assinaturas e publicidade em produtos de consumo poderiam gerar entre US$ 200 bilhões e US$ 400 bilhões em 2031. Aplicações empresariais acrescentariam de US$ 1 trilhão a US$ 1,4 trilhão em receitas para fornecedores.

Mesmo no limite superior, restariam US$ 4,2 trilhões para atingir o patamar necessário. Para preencher essa diferença, o relatório aponta veículos autônomos, robótica, descoberta de medicamentos e desenvolvimento de novos materiais.

A distinção é econômica: uma empresa pode economizar com IA sem transferir todo esse ganho ao fornecedor. Se uma ferramenta reduz o tempo necessário para executar uma tarefa, o cliente preserva parte do benefício. Para quem vende a tecnologia, a receita depende do preço cobrado e da disposição de pagar.

Quem paga pela capacidade construída?

O problema se conecta ao debate sobre o financiamento da infraestrutura de IA. Construções e equipamentos exigem desembolsos antes que se saiba quanto os serviços vendidos sobre essa estrutura renderão.

O cenário da Bain não demonstra que o investimento fracassará. Expõe as condições necessárias para sustentá-lo — e como o resultado depende das premissas sobre gastos e receitas. A eficiência dos sistemas, os preços e a utilização dos equipamentos podem alterar essa relação.

Para acompanhar essa corrida, anunciar capacidade deixou de ser suficiente. A medida decisiva será quanto os clientes pagarão para usá-la. Uma infraestrutura capaz de produzir inteligência precisa também encontrar demanda capaz de pagar a conta.