Encantamento de parque temático chega a projeto imobiliário de R$ 3,5 bi

Foi-se o tempo em que visitar um apartamento decorado, enquanto o projeto ainda estava na planta, era suficiente para ser considerado um diferencial. Ainda mais no disputadíssimo mercado imobiliário de alto padrão no litoral catarinense.

Na onda das experiências imersivas e sensitivas, o desafio agora é outro: encantar o cliente antes mesmo de o imóvel existir, permitindo que ele vivencie e imagine como seria fazer parte daquilo que está comprando.

Em Porto Belo, um empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 3,5 bilhões decidiu levar essa lógica alguns passos adiante, recorrendo a tecnologias mais comuns em parques temáticos e simuladores internacionais.

A GT Home & ABC criou para o Lagom Perequê uma sala imersiva que combina projeção de imagens em 180 graus, som surround, vento, aromas e até água.

Durante aproximadamente nove minutos, o visitante percorre uma narrativa audiovisual construída para reproduzir elementos ligados ao futuro residencial, ainda em construção a menos de 80 metros da praia.

A estrutura utiliza sete projetores, uma tela curva de 10 metros, projeção também sobre o piso, sistema de som 5.1, iluminação sincronizada, dois ventiladores com intensidade variável, aromatização e borrifadores de água acionados conforme as cenas. A sala recebeu investimento de R$ 1,5 milhão.

Na prática, a sala funciona como uma extensão das ferramentas tradicionais de venda. Planta, maquete e imagens renderizadas continuam presentes, mas passam a dividir espaço com recursos capazes de reproduzir movimento, ambiente e sensações ligadas ao empreendimento.

Inácio Thomé, CEO da GT Home & ABC (Divulgação/Divulgação)

“O comprador de alto padrão está mais criterioso e não avalia apenas planta, metragem ou acabamento. Ele quer compreender o conceito, a implantação, a relação com o entorno e a experiência que aquele ativo poderá oferecer ao longo do tempo”, afirma Inácio Thomé, CEO da GT Home & ABC.

Segundo o executivo, a tecnologia permite antecipar elementos centrais do empreendimento, como a presença da água, a vegetação, as dimensões das áreas comuns e a relação com a Lagoa do Perequê.

A escala ajuda a explicar a aposta. O Lagom Perequê, em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina, ocupará uma área de 123 mil metros quadrados, dos quais aproximadamente 90 mil metros quadrados serão preservados às margens da Lagoa do Perequê.

O masterplan prevê seis torres residenciais e uma de uso misto, com apartamentos de 40 a 197 metros quadrados. O complexo terá ainda cerca de 32 mil metros quadrados de lazer, distribuídos por 57 ambientes.

As primeiras unidades têm entrega prevista a partir de dezembro de 2028, com cronogramas diferentes para as demais etapas do empreendimento. Até agora, o Lagom já ultrapassou R$ 800 milhões em vendas, segundo dados divulgados pela incorporadora.

É nesse contexto que a sala imersiva ganha função comercial mais clara. Em vez de apresentar isoladamente diferentes partes de um empreendimento dessa escala, a tecnologia reúne imagens, som, movimento e estímulos sensoriais em uma única narrativa.

Quando a imagem mostra água, por exemplo, o visitante pode receber uma leve borrifada. Em outras sequências, entram em ação vento e aroma, enquanto projeções ocupam simultaneamente parede e piso.

A lógica se aproxima daquela usada em atrações imersivas de grandes parques temáticos, nas quais o espectador deixa de apenas observar uma tela para ser envolvido por estímulos de diferentes sentidos. Transportada para o mercado imobiliário, a tecnologia cumpre uma função bastante objetiva: dar forma e sensação a um produto que ainda levará anos para existir fisicamente.

“Não se trata de substituir maquete ou render, mas de ampliar a capacidade de apresentar um produto complexo e dar mais elementos para uma decisão de compra de alto valor”, diz Thomé.

O Lagom é o primeiro empreendimento desenvolvido pela parceria entre a GT Home, ligada à trajetória empresarial de Geninho Thomé, e a ABC Empreendimentos, de Thiago Cabral e Abelardo Benigno. A trajetória da GT Home inclui o Yachthouse by Pininfarina, em Balneário Camboriú, um dos empreendimentos residenciais mais conhecidos do litoral catarinense.