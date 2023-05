BBB 23: por que Amanda e as “desérticas” têm tanto favoritismo?

Faltam poucos dias para a final do BBB 23 e os quatro membros restantes do Deserto – Amanda, Bruna, Aline e Larissa – sobrevivem Paredão atrás de Paredão. Apesar das pesquisas online indicarem um nível considerável de rejeição entre as participantes, qualquer “marítimo” que caiu na berlinda com alguma das “desérticas” se deu mal.

Bruna já se salvou da eliminação duas vezes e até Aline Wirley, com fama de “planta” desde o início do programa, continuou. Larissa, por exemplo, chegou até a ser eliminada só para voltar uma semana depois pela Dinâmica do Reencontro. Cheia de informações como a expulsão de MC Guimê e Sapato, os erros de Domitila e o favoritismo de Amanda, a participante era a opção perfeita para os fãs de Amanda.

Por que Amanda tem tantos fãs?

Sim, os fãs de Amanda. Mesmo “não tendo nenhuma jogada significativa no jogo”, nas palavras de Fred Nicácio, a participante do Deserto conquistou o coração de muita gente pelo Brasil. Como uma Juliette sem isolamento ou um Arthur Aguiar sem boa oratória, Amandinha tem muitas chances de ser a grande vencedora do maior prêmio da história do BBB.

Bridget Jones brasileira e “DocShoes”

“Desengonçada”, “diferente das outras garotas” e “dança estranho”. Seja real ou não, o personagem de Amanda no BBB é muito fácil de se identificar. E é justamente essa palavra que os fãs usam para justificar a torcida na médica intensivista de 31 anos: identificação.

Natural de Astorga, no norte do Paraná, Amanda já se pronunciou mais de uma vez sobre se sentir menos bonita que as outras garotas da casa ou não saber as danças de TikTok como todo mundo. “As pessoas olham para mim, veem essa carinha de princesa e encontram o burrinho do Shrek. Eu sou uma quebra de expectativas”, disse ela no vídeo de apresentação.

A médica tem o favoritismo de uma boa parte do público – principalmente os mais envolvidos nas redes sociais – desde o primeiro dia, quando entrou pela porta presa ao braço de Antonio “Cara de Sapato”. A relação entre os dois foi forte desde o início e sempre permaneceu na esfera da amizade, mas muita gente encara de outra forma. “DocShoes”, como ficou conhecido o nome do casal, seria digno de uma comédia romântica – só que gravado 24 horas por dia e transmitido pelo Globoplay.

Amanda é a nossa Bridget Jones de Curicica. Muito como a personagem de Helen Fielding, é a “garota” que se sente diferente das outras e encontra o homem ideal que “a vê como ela é”. É a história de romance perfeita, só que fabricada por tuítes e fancams [vídeos editados por fãs].

Eu não tenho nem o que falar desse edit, juro… só lágrimas, eu tenho certeza que nenhum outro shipper vai conseguir suprir minha sede de capricho, o que eles são um p outro é algo surreal! 😭🪢💖 #DocShoes #Docshoe 🫶🏾🫶🏾🫶🏾🫶🏾 por eles sempre! pic.twitter.com/hfMYopMGTL — bia 🪢 | #AMANDACAMPEÃ (@biacomentss) April 7, 2023

Na vida real, quando Larissa e Fred Nicácio voltaram para o jogo com informações de fora, Amanda riu quando descobriu que tinha fãs que acreditavam nesse possível amor.

A dupla teve a relação cortada abruptamente com a expulsão de Cara de Sapato, junto com MC Guimê. Os dois participantes do Deserto foram eliminados do programa após assediarem Dania Mendez, intercambista mexicana do “La Casa de Los Famosos”.

Favorita, pero no mucho

Amanda tem uma legião de fãs nas redes sociais, mas a força dessa torcida parece não ser comparada aos cactos de Juliette e os pãezinhos de Arthur Aguiar. No ano passado, Arthur Aguiar conseguiu mais de 80% em uma votação que decidiu quem iria para o quarto secreto. Na final, o ator teve incríveis 68,96%.

Amanda teve um teste parecido, quando o público teve que votar no participante que gostaria que ficasse na casa. A médica teve apenas 34,32% contra 25,69% de Domitila. No último paredão, mesmo com a votação em peso das DocShoes, Bruna quase foi eliminada. Em uma possível final, o caminho não deve ser tão fácil quanto imaginado para a deserter.

Vale ressaltar que a diferença na audiência é gigantesca, o que afeta no número de votos e engajamento do público no geral.

Todo mundo ama o Quarto Deserto

Hoje em dia, os fãs de Amanda têm até as “go solo” – que gostam da médica, mas não apoiam mais o casal com Sapato. Mas não foi só assim que as desérticas conseguiram tantos fãs: o Quarto Deserto era um destaque no início do jogo por sempre ter uma 'vibe' mais animada que a do Fundo do Mar. Os participantes faziam o famoso “after dos cria” depois das festas, muitas vezes passando dos limites e terminando na briga. Mas sempre se resolviam logo depois com risadas e abraços, o que conquistou muita gente.

Fecharam o quarto deserto para sempre BONINHO EU TE ODEIO 😭😭 pic.twitter.com/kCQ91j0GgD — vi 🪢 (@4everiludida) April 12, 2023

Meninas em minoria

Com a saída de grandes jogadores do Deserto – Alface, Guimê, Sapato e Fred – e a desistência de Bruno Gaga, o quarto rapidamente perdeu a maioria da casa. Até a breve saída de Larissa desestimulou Bruna, Amanda e Aline por uns dias, que pareciam mais perdidas no jogo sem o apoio dos colegas de quarto. Mas não tem nada que o público do BBB goste mais do que um grupo excluído. A minoria na casa sempre acaba ganhando destaque no programa, mas resta esperar para ver se o reinado desértico conseguirá se manter até a final.

No Paredão de hoje, pesquisas online indicam que a disputa está acirrada entre Aline e Cezar Black. Assim como Bruna no último Paredão, Aline apresenta uma tendência de queda. Ela chegou a estar com 53% e, na última parcial, apareceu com 48%. Black de 33% saltou para 37% e, na manhã desta quinta, está novamente com 33%. Se a tendência se confirmar, a sister pode se livrar e eliminar o integrante do Fundo do Mar.