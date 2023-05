BBB 23: Quarto Deserto é fechado após saída de Fred Nicácio

Faltando treze dias para o fim do BBB 23, o Quarto Deserto foi fechado. Agora, os oito participantes restantes devem dividir o Fundo do Mar -- e a tensão só deve aumentar entre eles.

É comum que isso aconteça na reta final do programa, mas normalmente um pouco mais cedo. A divisão de grupos entre os "desérticos" e os "marítimos" nesta edição do reality pode ter atrasado essa decisão, que foi tomada após uma enquete de Boninho no Twitter na última segunda-feira, 10.

Para Cezar Black, a notícia deve vir com muito alívio. O jogador passou os últimos dias dormindo no Deserto após uma briga com Domitila, sua parceira marítima, mas acabou ficando mesmo após a resolução do conflito para "incomodar" (em suas próprias palavras) Larissa, Amanda, Aline e Bruna. As desérticas, claro, vão sofrer com a mudança mais do que qualquer um.

As sisters do Quarto Deserto se despedindo do cômodo #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/xjG5jO2Cjo — Big Brother Brasil (@bbb) April 12, 2023