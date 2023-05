Quem saiu do BBB ontem? Cezar Black é o 14° eliminado do reality

Ontem, 13, foi dia de eliminação no BBB 23. O escolhido pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Cezar Black, eliminado com 48,79% dos votos.

Em segundo lugar ficou Aline com 45,74% dos votos, seguido de Amanda, com 5,47%. O compilado de pesquisas Votalhada indicava que a ex-rouge estava na frente das pesquisas online, mas também mostrava uma possibilidade de virada.

O cenário é parecido com os últimos paredões que mostravam uma participante do grupo deserto perto de sair da casa mais vigiada do país. Nas últimas duas disputas, Bruna permaneceu na casa após aparecer na frente das pesquisas, mas com uma tendência de virada, que foi confirmada com a eliminação dos adversários.

Discurso de Tadeu para Black

No discurso de eliminação do enfermeiro, o apresentador Tadeu Schmidt elogiou toda a trajetória do brother no programa e relembrou de seus icônicos choros.

"E Cezar Black... o cara rodeado de amigos! No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho. Clamou por uma parceria forte, que nunca veio. Paradoxo terrível.

Cezar Black é um homem de tatos paradoxos. Esse brutamontes, ganha a vida cuidando das criaturinhas mais delicadas, recém-nascidas. Enfermeiro, uma das profissões mais queridas... É esse cara, humilde, disciplinado, educado, correto. (...) Esse fortão tem mais sensibilidade do que músculos. Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado do que das roupas dele. Chorou em show, agora, no Paredão, com escultura do cachorrinho no jardim, com hip hop... Chorou de arrependimento, chorou de solidão, chorou baixinho e chorou tão alto que assustou".

Mas não é por causa desse coração que ele se esconde quando a discussão se apresenta, ele fala mesmo! Já passou do ponto em algum momento? Passou! Quantas pessoas podem dizer que nunca passaram do ponto no BBB? Mas se jogou de um jeito... Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que poderia levar à saída de alguém com esse perfil? Paradoxos... Ai, preto, que agonia. Quem sai hoje é você".

Quanto está o valor do prêmio?

Restam 7 participantes na casa e o prêmio está em 2.350.000 reais.