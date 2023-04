Quem sai do BBB 23 hoje? Enquetes apontam paredão acirrado entre Aline e Cezar

O BBB 23 entrou oficialmente em modo turbo e terá seu 14° Paredão nesta quinta-feira, 13. Entre Aline, Amanda e Cezar Black, o compilado de pesquisas online Votalhada segue indicando que Aline deve ser a eliminada de hoje.

Assim como Bruna no último paredão, Aline apresentou uma tendência de queda. Ela chegou a estar com 53% e na ultima parcial apareceu com 48%. Black de 33% saltou para 37%, na manhã desta quinta está novamente com 33%. Se a tendência se confirmar, a sister pode se livrar e eliminar o integrante do fundo do mar.

Uma discussão antes da festa de ontem entre o Cezar, Bruna e Aline pode ser determinante para o público decidir quem fica na casa. A atriz gritou com o enfermeiro após ouvir, atrás da porta, uma conversar entre ele e Domitila. Cezar falava sobre a estrategia de Larissa após voltar para o confinamento.

Outro ponto de atenção da pesquisa é a porcentagem de Amanda nas parciais. Com uma torcida engajada, a médica é considerada a grande favorita da edição. Porém, 17% do público das pesquisas quer ela fora da casa.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã desta quinta-feira, 14, pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

Sites: Aline 39 ,64 % x Amanda 20,37% x Cezar 39,99%

% x Amanda 20,37% x Twitter: Aline 53,14% x Amanda 14,76% x Cezar 32,10%

x Amanda 14,76% x 32,10% YouTube: Aline 58,07% x Amanda 15,37% x Cezar 26,56%

x Amanda 15,37% x 26,56% Telegram: Aline 47,91% x Amanda 31,13% x Cezar 20,96%

x Amanda 31,13% x Cezar 20,96% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Aline 48,53% x Amanda 17,76% x Cezar 33,71%