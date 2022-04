BBB 22: Maíra Cardi posta reflexão no dia da final

No dia da final do "BBB 22", Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, fez uma postagem reflexão sobre conquistas e derrotas nos Stories do Instagram e agradeceu a Deus "por tudo de bom", mas também "por todos os tombos" que ensinaram-na tudo o que sabe, "e me levaram até aqui".

"O melhor sempre será o que mais treinou e se dedicou para estar ali... A vida é um grande treino!", diz trecho da postagem de Maíra.

Arthur Aguiar disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão contra Douglas Silva e Paulo André, dois participantes que estiveram em seu grupo mais próximo no decorrer do reality show.

"Viver o hoje, viver o AGORA! É a ÚNICA maneira de estar feliz e se entregar nas mãos de Deus! Quando tentamos controlar tudo, quando tentamos controlar o futuro, tudo acontece do nosso jeito! O jeito de Deus é e sempre será o melhor jeito, e viver o AGORA viver o Bonn e também o que não gostaria, faz parte da transformação e do treino que do que vc precisa saber para chegar onde guardou para vc!", postou a mulher do ator.

"O melhor sempre será o que mais treinou e se dedicou para estar ali... A vida é um grande treino! Obrigada Deus por tudo de bom que vc me trás, mais muito obrigada também por TODOS os meus tombos, que me ensinaram tudo que sei, e me levaram até aqui".

