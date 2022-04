BBB: Arthur Aguiar quer amizade apenas com oito participantes

Faltando oito dias para a final do "Big Brother Brasil", o ator Artur Aguiar já sabe quem ele quer manter amizade fora da casa. Em conversa com Eliezer, Arthur listou nomes que ele pretende manter no seu círculo pessoal: "pouquíssimas pessoas", disse ele.

"Naiara, se ela quiser, até porque a gente tem muitas pessoas em comum. O Tiago, óbvio, se ele quiser também. Aí depois, o Vyni, eu não sei... depois, Eslô, Lina, também não sei se ela vai querer, você (Eliezer) e os meninos. Pelo menos o Pedro, P.A e o D.G. Umas oito pessoas de 21... pouco", contou.

Junto com Lina e Jade, Arthur entrou atrasado nesta edição do "BBB". O trio ficou isolado em um hotel após o início do programa por ter testado positivo para a Covid-19. Lá dentro, protagonizou uma rivalidade com Jade Picon, que o colocou duas vezes no paredão e acabou saindo do programa após um confronto direto na berlinda com o brother. Depois, Arthur se juntou ao grupo "Disney", formado por DG, Paulo André e Scooby.

Arthur também foi o escolhido do público para viver a experiência do Quarto Secreto do programa, onde atuou como um verdadeiro Big Boss após viver a angústia de um paredão falso. Do quarto, Arthur acompanhou as conversas de seus adversários e voltou mais forte para o jogo.

VEJA TAMBÉM:

Arthur Aguiar vai ganhar o BBB 22? Entenda por que o ator é o favorito

Maíra Cardi: de onde vem a fortuna da ex-BBB esposa de Arthur Aguiar