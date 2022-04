BBB 22: final bate recorde de votos da edição anterior

O apresentador Tadeu Schmidt revelou durante a final do 'Big Brother Brasil' entre Paulo André, Arhtur Aguiar e Douglas Silva que o recorde de votos já havia superado o da edição anterior do reality show, quando a participante Juliette ganhou com 633 milhões de votos, terceira disputa com maior número de todas as edições.

Boninho, diretor do programa fez um post em seu perfil na rede social falando sobre isso: "Estamos na vigésima segunda edição e eu vendo VTs, chorando com eles!! Alguém tem um lenço por aí?".

Antes do início da final, Boninho repostou uma foto junto com Tadeu e o diretor Rodrigo Dourado no pódio do "BBB 22".

O diretor fez uma análise positiva da edição do programa e da resposta que recebeu do público ao longo desses 100 dias de BBB:

— O balanço é o melhor é mais feliz possível. Já sentia isso no dia a dia, nas ruas e nas redes. Ver o carinho e a animação de todos no carnaval e agora essa galera aqui hoje para ouvir a gente falar de BBB, só coroa essa sensação. Hoje antes do BIG ainda tem um esquenta de No Limite. Feliz é pouco — comemora.

O Big Boss contou que a produção do'BBB' 23 começou há dois meses e meio e adiantou que o prêmio do próximo ano poderá ser diferente.

— A mágica é entender o que a gente faz. Não é um projeto experimental psicológico, é um show. A cada ano que passa, o programa evolui com o mundo - disse.

