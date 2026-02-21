Bad Bunny faz 2º show em SP hoje; veja horário e setlist

Bad Bunny em São Paulo: apresentação está marcada para 20h30 (Maurício Santana/Getty Images)
Repórter
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17h05.
Após emocionar um Allianz Parque lotado na última sexta-feira, 20, o cantor porto-riquenho Bad Bunny volta ao palco neste sábado, 21, para o segundo e último show no Brasil da turnê Debí Tirar Más Fotos World Tour.
Na apresentação de estreia, o vencedor do Grammy abriu o espetáculo com “WELTiTA”, conversou com o público em português e celebrou o momento.
“Estou muito feliz. Finalmente realizei meu sonho de visitar o Brasil. Obrigada por isso. Muito obrigada, do fundo do meu coração”, disse, emocionado.
Ele também vestiu a camisa verde e amarela da seleção brasileira e subiu ao cenário da “casita” para cantar “Tití Me Preguntó”. A ex-Fifth Harmony Lauren Jauregui esteve entre os convidados da casa cenográfica.
O segundo show acontece neste sábado, 21, no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação está marcada para 20h30 e os portões abrem às 16h. Os ingressos estão esgotados.
A produtora Live Nation Brasil informou que a entrada do artista foi antecipada em 30 minutos. Inicialmente previsto para 21h, o início passou para 20h30 para atender às normas municipais de ruído e facilitar o retorno do público para casa.
A classificação etária é de 16 anos desacompanhados. Jovens de 5 a 15 anos só podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis legais.
A turnê traz ao Brasil a estrutura completa da Debí Tirar Más Fotos World Tour, que percorreu a América Latina celebrando a identidade caribenha.
O espetáculo é dividido em três atos e conta com dois palcos: o principal e a “La Casita”, uma réplica de uma casa porto-riquenha montada no meio da arena. A transição entre os espaços é feita por uma passarela elevada que atravessa o estádio.
A produção inclui grandes painéis de LED com imagens de Porto Rico — praias, montanhas e comunidades — além de momentos em que bandeiras de países latino-americanos são exibidas enquanto o cantor cita cada nação.
Durante a turnê, a “La Casita” se tornou um dos momentos mais comentados, ao aproximar o artista do público em um bloco de músicas performado no centro da arena.
Se seguir o padrão da turnê, o show deve manter a estrutura dividida em três atos.
Aos 31 anos, Bad Bunny vive um dos momentos mais importantes da carreira. Em fevereiro de 2026, tornou-se o primeiro artista latino a vencer o Grammy de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos (2025).
Uma semana depois, protagonizou o show do intervalo do Super Bowl LIX, tornando-se o primeiro artista latino a se apresentar solo no maior palco dos Estados Unidos.
Agora, após a estreia celebrada na sexta-feira, o cantor encerra neste sábado sua passagem pelo Brasil com casa cheia e expectativa de repetir a energia do primeiro encontro com o público paulista.