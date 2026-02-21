Bad Bunny faz 2º show em SP hoje; veja horário e setlist

Após emocionar um Allianz Parque lotado na última sexta-feira, 20, o cantor porto-riquenho Bad Bunny volta ao palco neste sábado, 21, para o segundo e último show no Brasil da turnê Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Na apresentação de estreia, o vencedor do Grammy abriu o espetáculo com “WELTiTA”, conversou com o público em português e celebrou o momento.

“Estou muito feliz. Finalmente realizei meu sonho de visitar o Brasil. Obrigada por isso. Muito obrigada, do fundo do meu coração”, disse, emocionado.

Ele também vestiu a camisa verde e amarela da seleção brasileira e subiu ao cenário da “casita” para cantar “Tití Me Preguntó”. A ex-Fifth Harmony Lauren Jauregui esteve entre os convidados da casa cenográfica.

Que horas começa o show de Bad Bunny hoje?

O segundo show acontece neste sábado, 21, no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação está marcada para 20h30 e os portões abrem às 16h. Os ingressos estão esgotados.

A produtora Live Nation Brasil informou que a entrada do artista foi antecipada em 30 minutos. Inicialmente previsto para 21h, o início passou para 20h30 para atender às normas municipais de ruído e facilitar o retorno do público para casa.

A classificação etária é de 16 anos desacompanhados. Jovens de 5 a 15 anos só podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis legais.

O que esperar do show em São Paulo

A turnê traz ao Brasil a estrutura completa da Debí Tirar Más Fotos World Tour, que percorreu a América Latina celebrando a identidade caribenha.

O espetáculo é dividido em três atos e conta com dois palcos: o principal e a “La Casita”, uma réplica de uma casa porto-riquenha montada no meio da arena. A transição entre os espaços é feita por uma passarela elevada que atravessa o estádio.

A produção inclui grandes painéis de LED com imagens de Porto Rico — praias, montanhas e comunidades — além de momentos em que bandeiras de países latino-americanos são exibidas enquanto o cantor cita cada nação.

Durante a turnê, a “La Casita” se tornou um dos momentos mais comentados, ao aproximar o artista do público em um bloco de músicas performado no centro da arena.

Provável setlist de Bad Bunny em SP

Se seguir o padrão da turnê, o show deve manter a estrutura dividida em três atos.

Ato 1 – Palco Principal

La Mudanza

Callaíta

Pitorro de Coco

Weltita

Turista

Baile Inolvidable

Nuevayol

Ato 2 – La Casita

Veldá

Tití Me Pregunto

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

Voy a Llevarte Pa PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

Una Vez

Café Con Ron

Ato 3 – Palco Principal

Ojitos Lindos

La Canción

Kloufrens

Loca

Con Otra

Dákiti

El Apagón

DTMF

EOO

Auge da carreira

Aos 31 anos, Bad Bunny vive um dos momentos mais importantes da carreira. Em fevereiro de 2026, tornou-se o primeiro artista latino a vencer o Grammy de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos (2025).

Uma semana depois, protagonizou o show do intervalo do Super Bowl LIX, tornando-se o primeiro artista latino a se apresentar solo no maior palco dos Estados Unidos.

Agora, após a estreia celebrada na sexta-feira, o cantor encerra neste sábado sua passagem pelo Brasil com casa cheia e expectativa de repetir a energia do primeiro encontro com o público paulista.