Bad Bunny faz 2º show em SP hoje; veja horário e setlist

Após estreia emocionante no Allianz Parque, cantor retorna neste sábado, 21, com estrutura completa da turnê Debí Tirar Más Fotos

Bad Bunny em São Paulo: apresentação está marcada para 20h30 (Maurício Santana/Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17h05.

Após emocionar um Allianz Parque lotado na última sexta-feira, 20, o cantor porto-riquenho Bad Bunny volta ao palco neste sábado, 21, para o segundo e último show no Brasil da turnê Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Na apresentação de estreia, o vencedor do Grammy abriu o espetáculo com “WELTiTA”, conversou com o público em português e celebrou o momento.

“Estou muito feliz. Finalmente realizei meu sonho de visitar o Brasil. Obrigada por isso. Muito obrigada, do fundo do meu coração”, disse, emocionado.

Ele também vestiu a camisa verde e amarela da seleção brasileira e subiu ao cenário da “casita” para cantar “Tití Me Preguntó”. A ex-Fifth Harmony Lauren Jauregui esteve entre os convidados da casa cenográfica.

Que horas começa o show de Bad Bunny hoje?

O segundo show acontece neste sábado, 21, no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação está marcada para 20h30 e os portões abrem às 16h. Os ingressos estão esgotados.

A produtora Live Nation Brasil informou que a entrada do artista foi antecipada em 30 minutos. Inicialmente previsto para 21h, o início passou para 20h30 para atender às normas municipais de ruído e facilitar o retorno do público para casa.

A classificação etária é de 16 anos desacompanhados. Jovens de 5 a 15 anos só podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis legais.

O que esperar do show em São Paulo

A turnê traz ao Brasil a estrutura completa da Debí Tirar Más Fotos World Tour, que percorreu a América Latina celebrando a identidade caribenha.

O espetáculo é dividido em três atos e conta com dois palcos: o principal e a “La Casita”, uma réplica de uma casa porto-riquenha montada no meio da arena. A transição entre os espaços é feita por uma passarela elevada que atravessa o estádio.

A produção inclui grandes painéis de LED com imagens de Porto Rico — praias, montanhas e comunidades — além de momentos em que bandeiras de países latino-americanos são exibidas enquanto o cantor cita cada nação.

Durante a turnê, a “La Casita” se tornou um dos momentos mais comentados, ao aproximar o artista do público em um bloco de músicas performado no centro da arena.

Provável setlist de Bad Bunny em SP

Se seguir o padrão da turnê, o show deve manter a estrutura dividida em três atos.

Ato 1 – Palco Principal

  • La Mudanza
  • Callaíta
  • Pitorro de Coco
  • Weltita
  • Turista
  • Baile Inolvidable
  • Nuevayol

Ato 2 – La Casita

  • Veldá
  • Tití Me Pregunto
  • Neverita
  • Si Veo a Tu Mamá
  • Voy a Llevarte Pa PR
  • Me Porto Bonito
  • No Me Conoce
  • Bichiyal
  • Yo Perreo Sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • Monaco
  • Una Vez
  • Café Con Ron

Ato 3 – Palco Principal

  • Ojitos Lindos
  • La Canción
  • Kloufrens
  • Loca
  • Con Otra
  • Dákiti
  • El Apagón
  • DTMF
  • EOO

Auge da carreira

Aos 31 anos, Bad Bunny vive um dos momentos mais importantes da carreira. Em fevereiro de 2026, tornou-se o primeiro artista latino a vencer o Grammy de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos (2025).

Uma semana depois, protagonizou o show do intervalo do Super Bowl LIX, tornando-se o primeiro artista latino a se apresentar solo no maior palco dos Estados Unidos.

Agora, após a estreia celebrada na sexta-feira, o cantor encerra neste sábado sua passagem pelo Brasil com casa cheia e expectativa de repetir a energia do primeiro encontro com o público paulista.

