Quem foi Willie Colón, ícone da salsa, que morreu hoje aos 75 anos

O músico Willie Colón morreu neste sábado, aos 75 anos, em um hospital de Nova York, em decorrência de complicações de saúde.

Em comunicado, a família confirmou a morte do artista, nascido William Anthony Colón Román, no Bronx, em 28 de abril de 1950.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado esposo, pai e renomado músico, Willie Colón. Partiu em paz esta manhã, cercado por sua amada família. Embora choremos sua ausência, também nos regozijamos com o presente eterno de sua música e as memórias queridas que criou, as quais viverão para sempre”, diz a nota.

A família também pediu respeito neste momento. “Nossa família está profundamente grata por suas orações e apoio durante este tempo de luto. Pedimos gentilmente privacidade enquanto navegamos por nossa dor.”

Carreira ao lado de Héctor Lavoe

Trombonista, compositor, poeta, arranjador e produtor, Colón iniciou a carreira aos 16 anos.

Em 1967, gravou o álbum “El Malo” ao lado de Héctor Lavoe, formando uma das duplas mais influentes da salsa sob o selo Fania.

Com Lavoe, lançou sucessos como “Calle Luna, Calle Sol”, “Che Che Colé” e “El día de mi suerte”, tornando-se uma das figuras centrais da salsa nos anos 1970.

Legado na música latina

Colón também colheu grandes sucessos ao lado de Rubén Blades e foi integrante das Estrellas de Fania.

Ao longo da carreira, gravou mais de 32 álbuns, conquistou nove Discos de Ouro e cinco de Platina e vendeu mais de oito milhões de discos no mundo.

Após a divulgação da notícia, fãs e admiradores prestaram homenagens e enviaram mensagens de apoio à família.

*Com informações da EFE